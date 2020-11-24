Как будут проводить газ в восемь регионов Казахстана

В 2020 -2021 годы планируется реализовать 58 проектов.

Около 60 проектов газификации планируется реализовать в восьми регионах страны за 2020-2021 годы, сообщил на заседании правительства министр энергетики Нурлан Ногаев, передает корреспондент zakon.kz.

В 2020 -2021 годы в 8 регионах планируется реализовать 58 проектов на 22,5 млрд тенге. Из них 51 проект планируется завершить в этом году и 7 проектов в Алматинской области в 2021 году, — сообщил Ногаев.

Он напомнил, что в декабре прошлого года был введен в эксплуатацию первый этап магистрального газопровода Сарыарка, протяженностью 1061 км. Первый этап, берущий начало с Кызылординской области, позволит обеспечить экологически чистим видом топлива столицу, центральные части северных регионов.

Для газификации северных регионов прорабатывается вопрос строительства второй и третьих этапов магистральных газопроводов Сарыарка. Для подачи газа населению вдоль трассы первого этапа магистрального газопровода ведется строительство газораспределительных сетей в Нур-Султане, Карагандинской и Акмолинской областях, — добавил министр.

Так, согласно озвученной информации, газификация столицы разделена на три очереди. На сегодня акиматом ведется строительство первой очереди с 9 пусковыми комплексами. На второй и третьей очереди ведется проектно-изыскательные работы.

В Карагандинской области акиматом предусмотрено строительство отводов от автоматизированных газораспределительных станций на города Караганда, Темиртау, Жазказган. В Акмолинской области строительство газораспределительных сетей разделено на две очереди. Первой очередью планируется реализация 13 проектов для газификации 20 населенных пунктов Аршалинского и Целеноградского районов, — уточнили в правительстве.

Помимо северных регионов не негазифицированной остается восточная часть страны. Оптимальным вариантом газификации представляется строительство газопровода из России по маршруту Барнаул-Рубцовск-Семей-Оскемен.

Строительство газопровода по указанному маршруту позволит газифицировать население регионов численностью 2,1 млн человек. Объем потребления оценен на уровне 2,3 млн кубометров в год. Всего, за счет реализации проектов газификации, а также подключению по сегодняшний день объектов по итогам 2023 года ожидается достичь уровень газификации 55 %. Количество газифицированных населенных пунктов составит 1 707 единиц, количество газифицированного населения более 10,4 млн человек, — заключил Ногаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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