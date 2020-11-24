Теннисистка из Усть-Каменогорска впервые в истории Казахстана выиграла международный турнир

Татьяна на момент участия в турнире J2 занимала 131-е место в мировом юниорском списке.

Теннисные турниры категории J3 и J2 состоялись в Шымкенте, где состязались спортсмены из Казахстана, Беларуси, России и США, сообщает zakon.kz.

В каждом соревновании приняли участие более 50 теннисистов. В обоих турнирах 16-летняя Татьяна Николенко из Усть-Каменогорска показала наилучший результат. Ее победа в категории J2 стала важным событием в истории отечественного спорта – впервые казахстанская теннисистка выиграла престижный юниорский турнир такого уровня.

Своим достижением Татьяна сделала и сюрприз отцу на день рождения.

Для меня это лучший подарок! – признается Юрий Николенко, папа Татьяны. – Победа далась дочери нелегко. Российские соперники – очень сильные игроки. Ранее именно они забирали первые места в подобных мероприятиях.

Татьяна на момент участия в турнире J2 занимала 131-е место в мировом юниорском списке. Очередная победа дает хорошую прибавку к рейтинговым очкам, и теперь спортсменка вплотную приблизились к первой сотне лучших молодых теннисистов. Это обеспечивает возможность участвовать в соревнованиях более высокой категории. Турниры Большого шлема для юниоров проводятся во Франции, Великобритании, Австралии и США.

Танины победы - ежедневный труд, - продолжает Юрий Анатольевич. - Это три тренировки в день и постоянные чемпионаты. Во многих из них мы участвуем благодаря "Казцинку". В прошлом году компания выделила средства на поездку в Австралию, куда, к сожалению, попасть нам так и не удалось. Но деньги не пропали - мы использовали их на участие в других турнирах. Дочь набирается опыта с умелыми соперниками, что в итоге и приводит ее к прогрессу.

Татьяна Николенко – воспитанница теннисного центра "SMASH", спонсируемого "Казцинком". Именно здесь будущая чемпионка впервые взяла в руки ракетку.

Поздравляю Татьяну с невероятным успехом! Это отличный пример того, что поддержка регионального спорта — вклад в достижения всей страны, – подчеркнул исполнительный директор по административным вопросам ТОО "Казцинк" Андрей Лазарев. – Желаю невероятно целеустремленной и одаренной девушке покорения новых вершин!

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