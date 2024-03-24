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Соня Жиенбаева выиграла престижный турнир в Испании

Соня Жиенбаева выиграла престижный турнир в Испании Фото: ktf.kz
Соня Жиенбаева, занимающая в юниорском мировом рейтинге 47-е место, стала чемпионкой турнира серии ITF Juniors J300 в испанском городе Вильена, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанка в финале уверенно обыграла первую ракетку соревнования Жульен Вандроме (33 ITF Juniors) со счетом 7:5, 6:0.

Для Сони это уже седьмой  титул в карьере в одиночном разряде под эгидой ITF Juniors.

"Это был тяжелый матч. Очень рада победе. Я знала, что мне нужно показать свой лучший теннис, чтобы обыграть соперницу, потому что бельгийка хорошо играет на грунте. Рада, что все получилось и удалось завоевать первый одиночный титул в 2024 году", – отметила Соня Жиенбаева.

Ранее сообщалось, что в Майами (США) продолжается турнир серии "Мастерс". В женском парном разряде проходят матчи первого круга. Казахстанская теннисистка Анна Данилина не смогла преодолеть стартовый раунд.

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