Правила выдачи медицинских книжек утвердили в РК

Личная медицинская книжка заполняется специалистом на казахском или русском языках.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 16 ноября 2020 года утвердил Правила выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек, передает zakon.kz.

Личная медицинская книжка - персональный документ, в который заносятся результаты обязательных медицинских осмотров с отметкой о допуске к работе.

Выдача личной медицинской книжки осуществляется организацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность.

Учет личной медицинской книжки производится в журнале учета личной медицинской книжки субъектов здравоохранения, где осуществляется медицинский осмотр.

Указывается, что личная медицинская книжка заполняется специалистом на казахском или русском языках.

В сведениях о владельце личной медицинской книжки указываются профессия и должность, место работы, дата рождения, место жительства владельца личной медицинской книжки.

В случае диагностирования инфекционного или паразитарного заболевания, а также выявления носительства возбудителей инфекционных заболеваний, являющихся противопоказанием к допуску работе, специалист направляет работника для лечения в соответствующую лечебно-профилактическую организацию по месту жительства.

Как отмечается, в личной медицинской книжке указывается срок допуска к работе с указанием даты, Ф.И.О., подписи специалиста и печать субъекта здравоохранения (при наличии).

В случае выявления неправильной или неточной записи сведений исправления производятся специалистом, которым была внесена соответствующая запись.

Исправленные сведения в личной медицинской книжке заверяются подписью специалиста и печатью субъекта здравоохранения.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (20 ноября).

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