Драку сняли в аэропорту Алматы

Пассажир авиарейса Алматы - Актау, находясь в зале ожидания, уснул в кресле бара. Когда бармен стал его будить, тот выразил недовольство.

В Алматы камеры наблюдения запечатлели драку, передает zakon.kz.

Видео появилось в соцсетях. В описании указано, что это бармен подрался с нетрезвым пассажиром.

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В пресс-службе ДП на транспорте сообщили, что инцидент произошел 23 ноября.

В Линейный отдел полиции в аэропорту Алматы от инспектора службы безопасности АО "Международный аэропорт Алматы" поступило сообщение о том,​ что в зале ожидания аэропорта произошла драка между двумя мужчинами. При проверке транспортные полицейские установили участников инцидента. Ими оказались 30-ти и 31-летний пассажир и бармен одного из общепитов аэропорта, - сообщили в ведомстве.​

Как выяснилось, пассажир авиарейса Алматы - Актау, находясь в зале ожидания, уснул в кресле бара. Когда бармен стал его будить, тот выразил недовольство, стал выражаться нецензурной бранью.

Словесная перепалка переросла в драку. Мужчин разняли другие пассажиры.

На тот момент мужчины друг к другу претензии не имели. Однако, 24 ноября в 00.11 хозяин и бармен заведения обратились с заявлением в полицию в отношении пассажира о привлечении его к ответственности за совершение правонарушения. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у пассажира выявлено алкогольное опьянение легкой степени. В настоящее время по вышеуказанному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 293 УК РК (Хулиганство). В соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация в интересах расследования в настоящий момент не может быть оглашена, - сообщили в ДП на транспорте.

Ранее в этом же аэропорту произошел еще один неприятный инцидент - сотрудник полиции на транспорте "перестарался" с задержанием нетрезвого пассажира. Его уволили.

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