Ералы Тугжанов встретился с жителями Кордайского района

Жители отметили, что за короткий период район изменился кардинально.

В понедельник, 23 ноября, в селе Сортобе Правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым встретилась с жителями Кордайского района, сообщает zakon.kz.

На встрече присутствовали аксакалы, представители интеллигенции, ветераны сел Каракемер, Масанчи, Сортобе, Аухатты.

Ералы Тугжанов и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев обсудили с кордайцами текущие проблемы, реализацию государственных программ. Аксакалы поблагодарили Президента страны, Правительство за заботу и поддержу. Они отметили, что за короткий период район изменился кардинально.

В этом году были решены многие социальные проблемы. Села обеспечиваются газом, водой, подводится Интернет, ремонтируются дороги, строятся новые социальные объекты. Жители понимают, что без мира и согласия сохранить все это невозможно. Со своей стороны старейшины особое внимание обращают вопросам межнационального согласия, молодёжь воспитываем в духе народных традиций и взаимоуважения, - сказал председатель районного общественного совета "Қоғамдық келісім" Абдибек Сейлханов.

Ему вторит и председатель совета ветеранов села Масанчи Дыдыр Двумаров.

Наше село изменилось до неузнаваемости. Все проблемы решаются, теперь нам остаётся только жить в дружбе и согласии, мире и взаимопонимании, - сказал он.

Ералы Тугжанов отметил, что укрепление стабильности - дело всех и каждого.

АНК, созданная по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, помогла укрепить мирные и гармоничные отношения между многочисленными этносами, проживающими в нашей стране. Без этой уникальной модели невозможно устойчивое развитие страны. Обязанность каждого - сохранить и донести до подрастающего поколения эти ценности, - сказал Ералы Тугжанов.

По поручению Главы государства на развитие Кордайского района в этом году выделено 35 миллиардов тенге. Все это делается во благо народа, в целях повышения качества и уровня жизни. Стремления нашего народа едины, мы все хотим мирного неба над головой, - отметил он.

На встрече были обсуждены также итоги реализации проекта "Бейбітшілік пен келісім", реализуемого в районе по поручению Президента страны. В рамках проекта, направленного на сохранение и укрепление мира и согласия, был проведен мониторинг общественно-политической ситуации, выявлены и решены волнующие местное население проблемные вопросы. Рабочие группы провели более тысячи встреч, в которых приняли участие порядка 30 тысяч жителей.

Также в селе Масанчи вице-премьер посетил несколько коммерческих объектов и жилых домов, восстановленных после массовых беспорядков в феврале этого года. Сельчане выразили благодарность руководству страны за оказанную поддержку. Здесь же Тугжанов побывал на спортивной площадке, построенной при поддержке ФНБ "Самрук-Казына".

В селе Каракемер делегация посетила новые двухквартирные дома, построенные для очередников.

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