Мажилис ратифицировал Соглашение о совместной таможне с соседними странами

В целом изменения коснутся 3 норм.

Депутаты Мажилиса рассмотрели законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между государствами – участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли, от 8 октября 1999 года", передает zakon.kz.

Одна из норм документа предполагает возможность для соседних с Казахстаном стран, подписавших Соглашение о зоне свободной торговли от 8 октября 1999 года, по договоренности с нашими властями вести совместный таможенного контроль на границе.

6-я статья дополняется нормой с оговоркой "При необходимости" и "При наличии международных соглашений" стороны организовывают совместный таможенный контроль и совершение таможенных операций. Но каждая страна, как независимое государство, самостоятельно осуществляет таможенный контроль и совершает таможенные операции. За годы Независимости такого прецедента никогда не было, но эта норма появилась, по желанию сторон в случае необходимости, форс-мажорных обстоятельств она дает право странам организовывать совместный таможенный контроль, - сказал министр финансов Ерлан Жамаубаев.

На вопрос спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина о том, есть ли сейчас у Казахстана совместный таможенный контроль с какой-либо страной, министр ответил, что на данный момент нет, но соглашение дает такую возможность – организовать в случае необходимости.

В целом изменения коснутся 3 норм, но правила определения страны происхождения товаров остаются прежними.

Член Комитета по финансам и бюджету, депутат Мажилиса Петр Шарапаев отметил, что ратификация не потребует дополнительных средств.

По итогам голосования Мажилис одобрил Ратификацию Соглашения.

Изначально Соглашение в 1999 году подписали Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. Под Протоколом, ратификацию которого одобрили мажилисмены, подписи не ставили Украина, Туркменистан, Узбекистан и Молдова.

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