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Общество

Мажилис ратифицировал изменения в Нахичеванское соглашение

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 13:46 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 25 декабря 2024 года ратифицировали Протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Юлия Кучинская озвучила, что рассматриваемым Протоколом вносятся соответствующие изменения в Нахичеванское соглашение.

"Ратификация Протокола послужит прочной основой взаимовыгодного сотрудничества с братскими для Казахстана народами и укрепления лидирующих позиций нашей страны в тюркском мире", – отметила она. 

В заключении сообщается, что целью Протокола, подписанного главами государств 11 ноября 2022 года в Самарканде, является внесение соответствующих изменений в Нахичеванское соглашение, подписанное 3 октября 2009 года.

"Вносимые Протоколом изменения закрепляют функции утверждения документов Секретариата за Советом министров иностранных дел, функции их окончательного принятия за Советом глав государств. Кроме того, Парламентская ассамблея тюркоязычных государств и Международная организация тюркской культуры определены как родственные организации, а Тюркская академия и Фонд тюркской культуры и наследия – как аффилированные организации", – сообщается в документе. 

Наряду с этим Положение о Совете старейшин тюркоязычных государств будет не "утверждаться (приниматься)", а "одобряться" Советом министров иностранных дел. Вместе с тем в качестве наблюдательных партнеров организации из Нахичеванского соглашения исключаются международные форумы.

"Вносимые Протоколом изменения в статью 16 Нахичеванского соглашения касательно предоставления статуса наблюдателя при Организации тюркских государств образованиям не являются актом признания Республикой Казахстан таких образований ни в качестве государств, ни в качестве иных субъектов международного права", – сообщается в заключении. 

Ранее депутаты Мажилиса Парламента Казахстана одобрили в первом чтении законопроект по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в области здравоохранения. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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