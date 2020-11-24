К трем годам приговорили 17-летнего парня за связь с 15-летней возлюбленной

Приговор суда не вступил в законную силу.

В Актобе к трем годам приговорили 17-летнего юношу за интимную связь с 15-летней девушкой, передает zakon.kz.

В конце сентября этого года стало известно, что 17-летний парень и 15-летняя девушка полюбили друг друга и стали встречаться. Они дважды сбегали из дома. Когда их разыскали во второй раз, мать девочки потребовала сделать судмедэкспертизу. В итоге юношу арестовали по подозрению в половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет. Мама девочки пожалела о том, что настояла на экспертизе.

Портал "Мой город" пишет, что сегодня, 24 ноября, парню вынесли приговор. Суд установил, что он неоднократно совершил половое сношение с потерпевшей. Его вина была полностью доказана как показаниями самого подсудимого и потерпевшей, так и законного представителя потерпевшей, свидетелей, экспертов и заключениями судебных экспертиз.

Прокурор просил назначить ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Суд учел, что юноша ранее не судим, по месту жительства и учебы характеризуется с положительной стороны, примирился с потерпевшей, потерпевшая и ее законный представитель претензий к нему не имеют и просили суд не лишать его свободы.

В результате юношу приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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