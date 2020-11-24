Карантинные меры будут усиливать в Акмолинской области

По сравнению с прошлой неделей зафиксирован рост заболеваемости в 1,5 раза.

В настоящее время ситуация в области нестабильная. Второй день регион находится в "красной зоне" по распространению коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

По информации управления внутренней политики, на днях будет опубликовано новое постановление Главного государственного санитарного врача Акмолинской области по ужесточению карантина.

Как сообщила главный государственный санитарный врач области Айнагуль Мусина на брифинге в Региональной службе коммуникаций, за последние сутки в области выявлено 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в городе Кокшетау – 42, городе Степногорске – 9, Бурабайском районе – 7, Атбасарском и Зерендинском районах – по 4, Буландынском и Сандыктауском районах – по 1.

По сравнению с прошлой неделей зафиксирован рост заболеваемости в 1,5 раза. За этой неделе зарегистрировано 380 случаев, на прошлой – 260.

Основными причинами роста заболеваемости является не соблюдение гражданами карантинных мер, в частности масочного режима, посещение мест массового скопления населения, проведение массовых мероприятий.

Вчера проведено заседание Межведомственной комиссии, даны рекомендации регионам. Нами подготовлены предложения, которые будут рассмотрены на заседании Регионального оперативного штаба. На основании этого будет подготовлено новое постановление об усилении карантинных мер. Ограничения будут введены скорее всего к выходным, - отметила спикер.

К слову, с марта в регионе зарегистрировано 4692 случая лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Наибольшее количество заболевших приходится на Кокшетау, Степногорск и Бурабайский район.

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