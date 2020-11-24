Готов ли Казахстан перейти к расчетам только в тенге в ЕАЭС

В настоящее время предприниматель сам выбирает, в какой валюте ему удобнее рассчитываться.

Фото : zakon.kz

Вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова рассказала о доле казахстанской валюты в торговле со странами ЕАЭС, передает корреспондент zakon.kz. У нас нет каких-либо ограничений или специальных зарегулированных форм для того, чтобы предприниматели выбирали валюту, в которой они хотят осуществлять взаиморасчеты. Тем более в рамках Евразийского экономического союза, - отметила Жанель Кушукова на брифинге в Службе центральных коммуникаций. По ее словам, предприниматель сам выбирает, в какой валюте ему удобнее и выгоднее рассчитываться. Естественно, у нас исторически торговые связи с Российской Федерацией очень сильные, очень большой объем товарооборота, что предприниматели предпочитают рассчитываться в национальных валютах. Надо сказать, что в рамках ЕАЭС порядка 76-77% расчетов осуществляется именно в национальных валютах. Российская Федерация имеет больший рынок, поэтому львиную долю занимают расчеты в российских рублях, на тенге приходится где-то 1,5%, - пояснила вице-министр торговли и интеграции. Тамила Языкова, Нур-Султан

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