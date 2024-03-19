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Сагинтаев поговорил с Путиным о полном переходе на расчет в нацвалютах в ЕАЭС

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 01:50 Фото: kremlin.ru
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев рассчитывает, что в скором времени страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут перейти полностью на расчеты в национальных валютах, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Если смотреть на то, как мы проводим расчеты в национальных валютах между собой, то до 2021 года у нас было более 70%, в 2022 году мы достигли 80%, в этом году уже 90%. Таким образом, я думаю, что такими темпами мы скоро перейдем на расчеты полностью в национальных валютах между нашими странами (странами ЕАЭС)", – заявил Сагинтаев.

Кроме того он отметил, что оборот розничной торговли в ЕАЭС в 2023 году увеличился на 6,6%, инвестиции в основной капитал – на 10%, промышленное производство – почти на 4%, а выполнение строительных работ – более чем на 8%.

Отмечается, что Путин поздравил Сагинтаева со вступлением в должность главы ЕЭК.


Сагинтаев же поздравил Путина с переизбранием.

"То, что мы видели, результаты выборов позволяют нам сегодня отметить всенародную поддержку проводимой Вами политики и правильности выбора стратегического курса социально-экономического развития страны. Желаю вам и российскому народу процветания, всестороннего динамичного развития, а также успешного преодоления всех имеющихся вызовов".Бакытжан Сагинтаев

Ранее сообщалось, что Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с президентом Кыргызстана.

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