Сагинтаев поговорил с Путиным о полном переходе на расчет в нацвалютах в ЕАЭС

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев рассчитывает, что в скором времени страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут перейти полностью на расчеты в национальных валютах, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Если смотреть на то, как мы проводим расчеты в национальных валютах между собой, то до 2021 года у нас было более 70%, в 2022 году мы достигли 80%, в этом году уже 90%. Таким образом, я думаю, что такими темпами мы скоро перейдем на расчеты полностью в национальных валютах между нашими странами (странами ЕАЭС)", – заявил Сагинтаев.

Кроме того он отметил, что оборот розничной торговли в ЕАЭС в 2023 году увеличился на 6,6%, инвестиции в основной капитал – на 10%, промышленное производство – почти на 4%, а выполнение строительных работ – более чем на 8%.

Отмечается, что Путин поздравил Сагинтаева со вступлением в должность главы ЕЭК.





Сагинтаев же поздравил Путина с переизбранием.

"То, что мы видели, результаты выборов позволяют нам сегодня отметить всенародную поддержку проводимой Вами политики и правильности выбора стратегического курса социально-экономического развития страны. Желаю вам и российскому народу процветания, всестороннего динамичного развития, а также успешного преодоления всех имеющихся вызовов". Бакытжан Сагинтаев

Ранее сообщалось, что Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с президентом Кыргызстана.