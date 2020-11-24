Казахстан планирует запретить вывоз некоторых лекарств за границу

Причиной стала угроза новой волны коронавируса.

Министерство здравоохранения разрабатывает документ, запрещающий вывозить за границу некоторые лекарства и средства индивидуальной защиты из-за угрозы новой волны коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушукова, передает корреспондент zakon.kz.

Журналист поинтересовался, каким документом регламентирован запрет на вывоз лекарств и витаминов через казахстанско-российскую границу с 6 ноября.

Отвечая на вопрос, вице-министр торговли и интеграции сообщила, что информация некорректная, поскольку запрет на вывоз еще не введен.

6 ноября состоялось заседание межведомственной группы, в рамках которого Министерство здравоохранения выразило озабоченность по поводу возможной нехватки лекарственных средств в период пандемии. Конечно, в целях недопущения таких негативных проявлений, было предложено ввести запрет на наиболее популярные медицинские препараты, которые пользуются повышенным спросом в такой непростой период. Это 59 наименований, туда же вошли средства индивидуальной защиты - перчатки, маски, - пояснила Жанель Кушукова.

Сейчас такой приказ разрабатывается Министерством здравоохранения. По словам Кушуковой, он может быть издан в течение ближайших месяцев.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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