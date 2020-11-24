Как реализуются малые гранты проекта "Birgemiz: Úmit"

Грантополучателями были реализованы общественно-значимые проекты.

Что можно сделать для предотвращения бедствий и уменьшения их последствий? Чрезвычайные ситуации могут возникнуть в любом регионе в любое время. Случившееся бедствие может серьезным образом дезорганизовать жизнедеятельность определенного сообщества, и люди, проживающие там, будут зависеть от внешней помощи.

Для снижения будущих рисков и уменьшения человеческих и материальных потерь волонтерам и инициативным группам помогли реализовать свои идеи, выделив малые гранты путем усиления управления рисками чрезвычайных ситуаций.

Малые гранты в размере 300 000 тенге выдали 68 победителям конкурса в рамках общенационального проекта "Birgemiz: Úmit" по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Грантополучателями были реализованы общественно-значимые проекты. Так, например, в Восточно-Казахстанской области волонтеры помогли 15 нуждающимся семьям устранить неисправности розеток. В Жалагашском районе Кызылординской области волонтеры провели обучение для 75 школьников на тему пожарной безопасности. В Павлодаре прошло обучение людей с особыми потребностями с целью предотвращения бедствий природного и техногенного характера. В Алматинской и Кызылординской областях помогли нуждающимся с очисткой дымоходов. Все проекты направлены на системное развитие волонтерства через создание эффективных механизмов и благоприятных условий для вовлечения граждан в практику волонтерской деятельности.

Общенациональный проект "Birgemiz: Úmit" по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера реализуется в рамках государственного гранта НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

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