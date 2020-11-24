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COVID-тесты на 5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана

Груз передан сотрудникам ДГД по ЗКО.

Фото : пресс-служба24 ноября 2020, 15:31

Казахстанские пограничники пресекли вывоз из страны тестов, определяющих заболеваемость коронавирусом, передает zakon.kz.

22 ноября 2020 года пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области пресечена попытка вывоза из РК 1000 тестов для определения коронавируса (SARSCOV-2 ANTIGEN RAPID TEST KIT), - сообщила пресс-служба КНБ РК.

Как отмечается, предварительная стоимость задержанного груза составила 5 074 480 тыс. тенге.

Груз передан сотрудникам ДГД по ЗКО.


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