COVID-тесты на 5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана
Груз передан сотрудникам ДГД по ЗКО.
Фото : пресс-служба24 ноября 2020, 15:31
Казахстанские пограничники пресекли вывоз из страны тестов, определяющих заболеваемость коронавирусом, передает zakon.kz.
22 ноября 2020 года пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области пресечена попытка вывоза из РК 1000 тестов для определения коронавируса (SARSCOV-2 ANTIGEN RAPID TEST KIT), - сообщила пресс-служба КНБ РК.
Как отмечается, предварительная стоимость задержанного груза составила 5 074 480 тыс. тенге.
Груз передан сотрудникам ДГД по ЗКО.
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