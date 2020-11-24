Названы примерные сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

На данный момент ученые во всем мире испытывают больше 150 различных вакцин от коронавируса на более чем 40 тыс. добровольцах,

Для полной победы человечества над коронавирусом COVID-19 нужно сделать прививки от него не менее 70% всех людей на Земле. Когда это станет возможным, рассказала заведующая кафедрой иммунологии КазНМУ имени Асфендиярова Эльмира Битанова, передает zakon.kz.

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что производство первой официально зарегистрированной вакцины получится начать до начала 2021 года, что позволит начать делать прививки жителям Земли с середины следующего года.

Я знаю, что ВОЗ планирует, что к середине следующего года вакцинация начнется повсеместно. Я думаю, что так как мы вовлеченные в мировые процессы государство, значит и у нас сроки будут те же – середина следующего года. На счет того, кому противопоказано, исследования еще ведутся, производители дадут точный список людей, кому противопоказана вакцина, - сообщила Эльмира Битанова.

На данный момент ученые во всем мире испытывают больше 150 различных вакцин от коронавируса на более чем 40 тыс. добровольцах, треть из них получила плацебо, для исследования психологических аспектов, остальные получили настоящий препарат, защищающий от COVID-19. В Казахстане разрабатываются 2 вида вакцин, сейчас они находятся на этапе доклинических испытаний.

Многие боятся, что вакцина от коронавируса будет заражать инфекцией, ничего подобного. В тех вакцинах, которые сейчас разрабатывают лидеры в этой области, это вакцины с искусственным содержанием информации о вирусе. Поэтому заразить коронавирусом эти вакцины не могут, - отметила профессор КазНМУ.

Альберт Ахметов

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