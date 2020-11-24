Сколько стоит храм построить

Известны данные по некоторым религиозным объектам Казахстана.

На станции Луговая в Жамбылской области (село Кулан) есть необычная церковь. Она располагается в обычном частном доме, и внешне совершенно не напоминает религиозный объект. Во дворе дома залит фундамент для будущего храма, но возвести его пока не получается – не хватает денег. Корреспондент zakon.kz решил выяснить, сколько денег нужно потратить на строительство религиозного объекта.

В Меркенском районе и районе Турар Рыскулова в близлежащих населенных пунктах сейчас располагается 3 храма. В самом Мерке действует храм, освященный в далеком 1898 году. Документы указывают, что возможно он был построен в 1894 или 1896 годах. В период с 1929 по 1991 годы в здании располагались то кинотеатр, то склад, то швейные мастерские, была разрушена колокольня и купол, появилось множество пристроек. В 1993 году его начали приводить в первозданный вид, с 1994 года в нем начались службы.

В селе Кузьминка (ныне Сарымолдаева), рядом с Мерке, из простого дома был построен храм в 1945 году. Он стал носить название в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В этот храм до 1994 года приезжали жители всех окружных сел, но часть прихожан стала ездить в Мерке.

В районе станции Луговая до 1917 года в этих местах было несколько православных храмов, после установления советской власти они были разрушены или разобраны. Из кирпичей, оставшихся после разборки некоторых храмов, была построена мечеть.

Спустя более 100 лет в Луговом местные прихожане, вспомнив, что здесь когда-то был храм в честь иконы казанской божьей матери, захотели построить новый храм.

В 2015 году жители собрали приходское собрание, решили, что нужен свой храм. Пожилая прихожанка пожертвовала свой дом настоятелю, он на эти деньги приобрел домик, который позднее переоборудовали в храм. Позже решили, что молитвенного дома мало, нужно построить свой храм, на пожертвования прихожан был залит фундамент. Но на большее не хватало денег, затянулось это дело надолго. Так как мы – сельский храм, своими силами не сможем поднять столь большую задачу – возродить здесь настоящий храм, тот храм, который был разрушен, - сказал настоятель трех храмов иерей Сергий.

Владыка Елевферий, архиепископ Чимкентский и Таразский (правящий архиерей), благословил заливку фундамента, в нем находится крест и частицы святых мощей. Но чтобы достроить его, нужны большие деньги.

Сам проект - дорогой, около 2,2 млн тенге. Пока карантин, прихожан здесь (в доме-храме) нет. Но ориентировочно 25 человек, - пояснил иерей Сергий.

Действительно ли строительство религиозных сооружений – столь затратное мероприятия? Попробуем понять это на примере некоторых храмов Алматы.

Вознесенский собор в Алматы - одно из крупнейших деревянных зданий в мире, один из самых высоких в мире православных деревянных храмов.

28 августа 1907 года освящен Вознесенский кафедральный собор в Алматы. Смета на постройку в Верном Туркестанского кафедрального собора, по желанию жителей города посвященного "Вознесению Господа нашего Иисуса Христа", была одобрена 5 мая 1903 года. Бюджет строительства собора составил 120 531 рублей. Если верить различным данным, обменный курс в то время составлял 6,7 рубля за доллар США. То есть, Вознесенский Собор построили за 18 тыс. долларов (что в настоящее время, с учетом инфляции равняется примерно 473 тыс. долларов).

Стоимость недавней реставрации Вознесенского собора в Алматы составила более 5 млн долларов. По масштабам работ реставрация такого храма вполне сопоставима со строительством нового.

Недавно в Алматы появился новый храм – Александро-Невский собор в Турксибском районе. Известны расчётные расходы на строительство объекта. Возведение здания с применением приёмов проектирования, обеспечивших уникальную акустику внутри храма, купола, строительные и отделочные работы, внутренняя облицовка, подготовка стен под роспись, системы отопления и освещения - оцениваются примерно в 2,2 миллиона долларов США. Дополнительно стоимость наружных инженерных сетей храма – ЛЭП, теплосети, кабеля, канализации, наружного освещения, составила более 200 тыс долларов.

Стоимость работ и материалов по росписи нового храма оценивается примерно 550 тыс долларов. Стены и своды планируется украсить сусальным золотом общим объемом в 30 книжек (именно в такой форме производится сусальное золото), или 38 гр. Роспись стен храма завершится в марте следующего года.

На благоустройство территории планируется затратить более 320 тысяч долларов. При этом работа будет вестись совместно с акиматом, у которого также разработана программа благоустройства парка, который прилегает к храму.

Можно сказать, что построить храм, подобный собору Александра Невского в Алматы, составит примерно 3,2 миллиона долларов. В основном эти средства – пожертвования прихожан и меценатов. Вложения крупных бизнесменов, казахстанских и зарубежных, всегда составляют решающий процент. Они помогают привлечь крупных архитекторов и иконописцев. Как правило, участвующие в строительстве меценаты стараются оставаться инкогнито. Лишь изредка имена меценатов появляются в памятных табличках на фасадах строений, возведенных на их пожертвования.

Например, одна из таких табличек, находящаяся на старинном Успенском соборе Атырау, сообщает, что собор построен в 1886 г "купцом Фёдором Тудаковым сотоварищи". Более поздние таблички, относящиеся к нашему времени, можно увидеть изредка на зданиях сельских церквей и иногда – на отреставрированных строениях.

Конечно, окончательная стоимость строительства любого здания зависит от многих факторов. Но учитывая сложную конструкцию религиозных сооружений, стоимость их возведения в любом случае будет выше, чем при строительстве жилых домов или административных зданий.

Подготовил Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!