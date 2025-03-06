#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496.71
531.33
5.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496.71
531.33
5.55
Статьи

Готовимся к 8 Марта: сколько стоят цветы в Алматы

Стоимость цветов в Алматы, 8 Марта , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 09:55 Фото: Zakon.kz
На носу Международный женский день, красная дата, когда принято преподносить презенты дамам. Как пел один известный казахстанский исполнитель: "Дарите женщинам цветы!" – в данном случае по поводу и по причине. Zakon.kz разбирался, как дорого праздник обойдется алматинским мужчинам.

На рынке властвует царица

С самого начала рейда по городскому цветочному рынку в глаза бросилось засилье на его прилавках роз – любых, даже самых невероятных расцветок. Кремовые с нежным "румянцем" на кончиках лепестков? Их есть у нас! Мистические синие? Пожалуйста! Не можете определиться? Ничего страшного! Возьмите образчик, бутон которого будто бы окунули в радугу, – и будут вам все семь красок счастья!

Фото: Zakon.kz

Любой каприз за ваши деньги. И деньги, надо сказать, немалые. За одну голландскую "царицу цветов" придется выложить от 800 до 1 500 тенге. Кое-где мы даже наткнулись на "уникальное предложение" – приобрести розочку за баснословные 2 400 тенге. Правда, как объясняется включение "бизнес-тарифа" и чем "вип-цветочек" отличается от прочих товарок, так и не поняли.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

А вот куда более скромная, но ничуть не менее эффектная "соседка" голландской по прилавкам – так называемая спрей-роза обойдется вам в 1 500 тенге за целую веточку. Понятно, что для более-менее приличного букета таких веточек понадобится хотя бы три, но, согласитесь, звучит выгоднее, чем одинокий цветочек в целлофане за ту же сумму.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Весне дорогу!

С "ее величеством" закончили – переходим к "придворным". В преддверии 8 Марта коронованных особ привычно сдвинули с трона "строгие цветы". Желтые тюльпаны, равно как и пурпурные, "рыжие", как сама "девчонка-весна", оттенка сладкого ягодного сорбета, алые тоже представлены продавцами в изобилии. Есть даже принарядившиеся в будто сотканные руками заботливой бабушки "кружевные" лепестки для самых нежных и взыскательных особ. И за то, чтобы радовать глаз и душу чьей-то мамы, сестры, жены, дочери или коллеги, лишенное тщеславия растение "потребует" 600-700 тенге за единицу.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем затесавшиеся в предпраздничный строй хризантемы сейчас стоят около 1000-1200 тенге за ветку, однако в готовых букетах задирают планку сразу до 5-7 тыс.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Сборная солянка

Кстати, о готовых букетах. Они тоже есть на любой вкус и кошелек – от вполне стандартных вариантов до умилительных корзиночек и модных пакетов.

Минимальный ценовой порог на рынке – 5 000 тенге. Максимальный достигает отметки в 15 000-20 000 тенге.

Дороже всего обойдутся композиции с розами и гортензиями. Упомянутые корзинки и пакеты обычно не переваливают за 5-8 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По признанию местных торговцев, в сравнении с прошлым годом обожаемая прекрасной половиной человечества флора подорожала как минимум на 200-300 тенге. И никто не дает гарантии того, что непосредственно в "день X" цифры не взметнутся еще выше.

Золотые цветы

Но это еще что.

На сервисах доставки цветов под шедеврами, к коим прикладывают руку профессионалы, в принципе нет ценников ниже 10 тыс. А иные флористические ансамбли и вовсе способны "откусить" от зарплаты не меньше половины нажитого непосильным трудом. Оттого складывается впечатление, что все эти трогательные лилии, пионы, лизиантусы и прочая зелень на самом деле не выращены в теплице, а отлиты из калифорния-252, не иначе.

Впрочем, каждый даритель волен сам определять степень своей щедрости в этом году. Главное – остерегайтесь мошенников, уже готовых сунуть руку в карман доверчивого покупателя.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Поделиться новостью
Читайте также
"Сотрясение мозга и перелом ребер": женщина пострадала из-за сбежавшей лошади в центре Семея
Статьи
13:42, 05 марта 2025
"Сотрясение мозга и перелом ребер": женщина пострадала из-за сбежавшей лошади в центре Семея
Почему казахстанцы уезжают работать за рубеж и сколько они там получают
Статьи
12:16, 05 марта 2025
Почему казахстанцы уезжают работать за рубеж и сколько они там получают
Где можно отдохнуть на Наурыз и по какой цене
Статьи
12:15, 05 марта 2025
Где можно отдохнуть на Наурыз и по какой цене
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: