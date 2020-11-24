Елбасы провел заседание бюро политсовета Nur Otan

За последний год была проведена большая системная работа по "перезагрузке" партии.

В ходе заседания Елбасы отметил, что за прошедшие пять лет партия реализовала большинство своих предвыборных обещаний, сообщает zakon.kz.

На заседании фракции был заслушан отчет Правительства об исполнении предвыборной программы партии Nur Otan "Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание". Несмотря на пандемию и связанное с ней падение мировой экономики на 4,4%, а в некоторых развитых странах и до 10%, благодаря эффективной работе и средствам Нацфонда нам удалось избежать негативного развития ситуации, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что за последний год была проведена большая системная работа по "перезагрузке" партии.

Мы впервые провели праймериз. По его результатам 77 кандидатов, прошедших отбор на районном, городском и областном уровнях, выдвинуты решением Политического совета на утверждение Съездом партии. В соответствие с правилами праймериз сегодня нам предстоит принять решение о включении 49 кандидатов в партийный список по центральной квоте. Благодаря активному участию населения были обсуждены и приняты 216 предвыборных региональных программ. В них были учтены более 17 тысяч предложений граждан, - сказал Председатель партии.

Елбасы также остановился на качественном составе участников праймериз и его победителях.

Треть участников праймериз и каждый пятый вошедший в партийные списки – это молодежь. 30% кандидатов партийного списка формируют женщины. В списках партии также есть многодетные матери, люди с особыми потребностями, представители бизнеса, рабочие и служащие. Каждый третий новый член партии, участвовавший в праймериз, стал победителем. Таким образом, мы завершили системную "перезагрузку" партии Nur Otan, - сказал Первый Президент Казахстана.

По итогам состоявшихся заседаний Бюро и Политического совета на XX Съезд партии Nur Otan будет вынесен список из 126 кандидатов партии.

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