БЦК стал первым банком, выдающим ипотеку с долевым участием

На сегодняшний день Банк проводит активные мероприятия с застройщиками.

Банк ЦентрКредит 2 ноября первым из БВУ в рамках продукта Баспана Хит подписал соглашение с Казахстанским Фондом Устойчивости.

По новым условиям продукта, теперь возможно получение займа на приобретение жилья в строящихся жилых комплексах. Ипотечный займ по данной программе выдается на самых выгодных на сегодняшний день условиях – по ставке 10,75% годовых, срок кредитования – до 15 лет, первоначальный взнос – от 20%.

Не секрет, что в определенный период развития ипотечного рынка, приобретение жилья с долевым участием имело негативный оттенок из-за недобросовестности некоторых застройщиков, – говорит Председатель Правления Банка ЦентрКредит Галим Хусаинов, – Теперь же покупка жилья в строящемся доме станет безрисковым вложением, так как Банк сотрудничает только с аккредитованными строительными компаниями со стабильным финансовым положением.

Немаловажен и тот факт, что в рамках данной программы Банк Центркредит не взымает банковские комиссии при оформлении займа. Также не требуется оценка приобретаемой недвижимости с долевым участием, то есть клиент не несет никаких расходов, связанных с услугами оценки жилья.

Ипотека с долевым участием – новый виток в развитии ипотечного кредитования, объединяющий в себе выгодные условия продукта и возможность приобретения жилья по сниженной цене на этапе строительства. Понимая и прислушиваясь к потребностям клиентов, мы рады идти на встречу их пожеланиям, – добавил Галим Хусаинов.

Максимальная стоимость жилья по данной программе составляет 35 млн тенге для Нур-Султана и Алматы, 25 млн тг – для Актау, Атырау и Шымкента, 20 млн – для Караганды и 15 млн – для других городов.

На сегодняшний день Банк проводит активные мероприятия с застройщиками Республики, для расширения списка Партнеров, с целью увеличения предложений для клиентов на приобретение жилья в строящихся жилых комплексах.

Начиная со второго полугодия текущего года мы видим повышенный спрос на новостройки. Так, по прогнозам, несмотря на влияние пандемии коронавируса, ожидается увеличение продаж на первичном рынке в столице и в Алматы на 20% и 8%, соответственно. Основными драйверами роста являются ипотечные программы, – говорит Нурлан Онгарбаев, руководитель по развитию финансовых технологий BI Group, – Мы хотим, чтобы каждый наш клиент нашел у нас подходящую для себя квартиру и доступную ипотеку. До ввода в действие программы на долевое участие, для потенциальных покупателей жилья имелись некоторые барьеры, связанные с высокой ставкой вознаграждения или требования по предоставлению твердого залога. К тому же, текущие программы ограничивались только готовой недвижимостью, а на этапе завершения объекта выбор жилья всегда ограничен, да и стоимость квадратного метра значительно дороже.

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