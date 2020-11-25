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Казахстанца номинировали на премию Grammy

Он претендует на награду в номинации "Best Remixed Recording".

Фото : Instagram25 ноября 2020, 01:52

Ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова на песню "Roses" американского артиста SAINt JHN номинирован на Grammy, передает zakon.kz.

Вручение статуэток пройдет 31 января.

Певицы Фиби Бриджерс и Ноа Сайрус вошли в число номинантов на музыкальную премию Grammy в категории "Лучший новый исполнитель".

Вместе с ними на премию в этой категории претендуют Ингрид Эндресс, Чика (настоящее имя - Джейн Ораника), Ди-Смоук (Дэниел Фаррис), Доджа-Кэт (Амала Дламини), Меган Ти Стэллион (Меган Пит) и канадский диджей Кайтранада (Луи Селестин). В прошлый раз награды в этой номинации была удостоена певица Билли Айлиш.


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