Более 40 тысяч лет: Ученые разморозили и вернули к жизни доисторических существ

Ученые обеспокоены тем, что к жизни могут вернуться и бездействовавшие многие годы патогенные организмы, способные нанести вред человеку.

Группе ученых удалось разморозить и оживить доисторических червей, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Возраст одного из них 32 тысячи лет, другого — 41 700 лет. Исследование продолжалось 16 лет.

Процесс начался со сбора проб отложений вечной мерзлоты. Ученые с помощью команд профессионалов выкопали по меньшей мере 300 блоков льда, в которых зафиксировали наличие тысяч червей разных размеров. Далее нужно было отобрать кандидатов, наиболее подходящих для работы в чашках Петри для дальнейшего исследования.

Доставленные в лабораторию образцы были отсортированы и помещены в контейнеры в холодильнике, изготовленном специально для этого исследования. Затем пробы в течение нескольких недель держали при температуре 20°С. Спустя несколько дней исследователи, фиксировавшие изменения, происходившие с блоками льда и организмами в них, заметили, что показатели стали меняться. Поскольку исследование продлилось много лет, оно было разделено на этапы, и участие в нем принимали разные группы ученых.

Часть исследования проводили в лаборатории Института физико-химических и биологических проблем почвоведения в Сибири, а другую — в Принстонском университете, штат Нью-Джерси, США, участвовали в нем различные эксперты в области геологии.

Спустя несколько недель один из ученых заметил, что двое червей двигались, подавая признаки жизни. Позднее выяснилось, что помимо движения были зафиксированы попытки перемещаться в поисках пищи. И, в конце концов, оба червя начали есть предложенную командой ученых пищу.

Ученые обеспокоены: раз эти животные выжили, то к жизни могут вернуться и бездействовавшие многие годы патогенные организмы, способные нанести вред человеку.

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