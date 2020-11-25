Выпускники атырауского лицея подарили колодец африканской деревне

Республика Малави входит в число беднейших стран Африки.

Выпускники 2005 года лицея "Білім-Инновация" города Атырау за свой счет пробурили и установили колодец питьевой воды в одной из деревень африканского государства Малави, сообщает zakon.kz со ссылкой на АкЖайык.

Выбор на Малави пал не случайно — один из выпускников лицея ездил в республику по работе, и, увидев местные условия жизни, решил помочь. Вернувшись в Атырау, он поделился своей идеей с бывшими одноклассниками, которые сразу его поддержали.

Таким образом, на прошлой неделе в деревне на юго-востоке Африки появилась чистая вода. Как рассказал собеседник издания, выпускник КТЛ Асхат Хамидуллин (он не сразу и неохотно назвал свое имя), вода появилась со второй попытки на глубине 55 метров.

Возможно, кто-то решит, что лучше бы у нас в Казахстане что-нибудь такое сделали, тоже много подобных проблем. Ну что же, ведь у этих молодых людей есть еще и романтика, и понимание, что мир един, - отмечает издание.

Республика Малави входит в число беднейших стран Африки. Более половины ее жителей живет в крайней нищете. Проблема питьевой воды там стоит чрезвычайно остро.

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