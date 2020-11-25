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Может передаваться человеку: Выяснена причина массовой гибели птиц на Каспийском море

Падеж дикой птицы на Каспии был вызван пастереллезом.

Фото : stihi.ru25 ноября 2020, 07:40

В резервате "Акжайык" назвали причину массовой гибели чаек и бакланов, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Меньше чем за месяц на побережье Каспийского моря насчитали порядка 150 погибших птиц.

Падеж пернатых начался в начале месяца, с каждым днем число найденных тушек стремительно росло. Птиц тогда сжигали и закапывали. Необходимые биоматериалы срочно были направлены в одну из столичных лабораторий. И вот исследования показали, что это пастереллез.

К слову, заболевание чаще всего встречается у домашних животных. И имеются случаи передачи болезни человеку. Экологи дополнительно взяли пробы почвы, воды и рыб для более глубокого исследования. Сейчас погибших уже не фиксируют: птицы улетели на юг.

Так как это не домашние, а дикие птицы, сейчас сложно определить, как протекает болезнь и источники заражения. Тем более сейчас, когда они улетают в теплые края. Но весной, если болезнь не отступит, нам нужно будет быть внимательнее. Мы сейчас выясняем причины заболевания и какая опасность есть для людей, - рассказал зам. руководителя инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области Арман Молдашев.


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