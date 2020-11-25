Стало известно место проведения боя Головкин — Шеремета

Головкин войдет в историю с рекордной 21-й защитой своего титула чемпиона мира в среднем весе.

Фото : твиттер

Появляются новые подробности следующего боя казахстанца Геннадия Головкина, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz. Геннадий Головкин войдет в историю 18 декабря с рекордной 21-й защитой своего титула чемпиона мира в среднем весе против обязательного претендента IBF Камила Шереметы, — сообщил в своем твиттере сопромоутер казахстанца Эдди Хирн. Помимо этого, он отметил, что поединок пройдет в отеле-казино Hard Rock Holly. Свой последний на сегодняшний день поединок GGG провел в октябре прошлого года, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко. . @gggboxing makes history on Dec 18 with a record breaking 21st defence of his World Middleweight title v IBF mandatory @szeremeta_kamil on @daznboxing from @HardRockHolly #BigDramaShow ???????? ???????? pic.twitter.com/JnMeT1xZ91 — Eddie Hearn (@EddieHearn) November 24, 2020

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