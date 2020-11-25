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Стало известно место проведения боя Головкин — Шеремета

Головкин войдет в историю с рекордной 21-й защитой своего титула чемпиона мира в среднем весе.

Фото : твиттер25 ноября 2020, 08:10

Появляются новые подробности следующего боя казахстанца Геннадия Головкина, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Геннадий Головкин войдет в историю 18 декабря с рекордной 21-й защитой своего титула чемпиона мира в среднем весе против обязательного претендента IBF Камила Шереметы, — сообщил в своем твиттере сопромоутер казахстанца Эдди Хирн.

Помимо этого, он отметил, что поединок пройдет в отеле-казино Hard Rock Holly.

Свой последний на сегодняшний день поединок GGG провел в октябре прошлого года, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.


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