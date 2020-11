Стало известно место проведения боя Головкин — Шеремета

Появляются новые подробности следующего боя казахстанца Геннадия Головкина, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Помимо этого, он отметил, что поединок пройдет в отеле-казино Hard Rock Holly.

Свой последний на сегодняшний день поединок GGG провел в октябре прошлого года, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.

. @gggboxing makes history on Dec 18 with a record breaking 21st defence of his World Middleweight title v IBF mandatory @szeremeta_kamil on @daznboxing from @HardRockHolly #BigDramaShow ???????? ???????? pic.twitter.com/JnMeT1xZ91