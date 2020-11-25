21 трлн тенге планируют мобилизовать в ближайшие пять в Казахстане

Глубочайшая за последнее столетие рецессия отбросила мировую экономику на десятки лет назад.

Несмотря на сложности в экономике, партия совместно с правительством намерены мобилизовать 21 трлн тенге, заявил на внеочередном XX съезде партии "Nur Otan" Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Нужно придать импульс модернизации. С этой же целью мы принимаем предвыборную программу "Путь перемен — достойная жизнь каждому" до 2025 года. Это детально просчитанный документ. Несмотря на сложности в экономике ""Nur Otan" вместе с правительством планирует мобилизовать на реализацию программы в ближайшую пятилетку 21 трлн тенге. Программа предлагает комплекс мер, направленных на социальный прогресс. Партией были учтены предложения и наказы, поступившие от общественности. Без преувеличений можно сказать, что нашу программу готовила вся страна, — сказал Токаев.

Выступая на съезде партии, глава государства напомнил, что глубочайшая за последнее столетие рецессия отбросила мировую экономику на десятки лет назад.

Для восстановления прежних темпов роста и сбалансированного развития потребуется колоссальное усилие и время. Многие страны оказались в критической ситуации. Казахстан обладает запасом прочности, прежде всего, потому что у нас имеется четко разработанный план развития, который подкреплен финансовыми ресурсами, — отметил Президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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