Горячие новости
Читайте также

21 трлн тенге планируют мобилизовать в ближайшие пять в Казахстане

Глубочайшая за последнее столетие рецессия отбросила мировую экономику на десятки лет назад.

Фото : zakon.kz25 ноября 2020, 11:34

Несмотря на сложности в экономике, партия совместно с правительством намерены мобилизовать 21 трлн тенге, заявил на внеочередном XX съезде партии "Nur Otan" Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Нужно придать импульс модернизации. С этой же целью мы принимаем предвыборную программу "Путь перемен — достойная жизнь каждому" до 2025 года. Это детально просчитанный документ. Несмотря на сложности в экономике ""Nur Otan" вместе с правительством планирует мобилизовать на реализацию программы в ближайшую пятилетку 21 трлн тенге. Программа предлагает комплекс мер, направленных на социальный прогресс. Партией были учтены предложения и наказы, поступившие от общественности. Без преувеличений можно сказать, что нашу программу готовила вся страна, — сказал Токаев.

Выступая на съезде партии, глава государства напомнил, что глубочайшая за последнее столетие рецессия отбросила мировую экономику на десятки лет назад.

Для восстановления прежних темпов роста и сбалансированного развития потребуется колоссальное усилие и время. Многие страны оказались в критической ситуации. Казахстан обладает запасом прочности, прежде всего, потому что у нас имеется четко разработанный план развития, который подкреплен финансовыми ресурсами, — отметил Президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты