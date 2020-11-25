Зарплаты врачей увеличат в 2,5 раза к 2023 году

В целом объем финансирования здравоохранения составит не менее 5% от ВВП.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о поддержке сферы здравоохранения и медицинских работников на XX съезде партии "Nur Otan", передает корреспондент zakon.kz.

С учетом новых глобальных вызовов будут увеличены расходы на образование, науку, здравоохранение, культуру и спорт. Это стратегические инвестиции в человеческий капитал, в будущее нашей страны. Объем финансирования здравоохранения составит не менее 5% от ВВП. Нужно быть готовыми к возможным новым эпидемиям, - сказал Президент.

По его словам, будет завершено создание Единой национальной системы, включающей цифровизацию, телемедицину, инфраструктуру биологической безопасности. В городах Нур-Султан и Алматы будут возведены две научно-инновационные многопрофильные клиники. Для развития региональной медицины во всех областях страны будут построены 20 современных медицинских центров. Все районные больницы, родильные дома, сельские лечебные учреждения обеспечат необходимым оборудованием.

Заработная плата врачей уже к 2023 году вырастет в 2,5 раза. Главная цель - увеличить среднюю продолжительность жизни казахстанцев до 75 лет, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Токаев, выступая на XX Съезде партии Nur Otan, отметил важность открытия детских юношеских спортивных кружков в селах.

Важное значение имеет продвижение здорового образа жизни и развитие массового спорта. Поэтому детские юношеские клубы нужно открыть не только в малых и средних городах, но и во всех селах, - отметил глава государства.

Он также поручил повысить заработную плату всем тренерам и преподавателям. А в каждом сельском округе ввести должность инструктора по спорту.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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