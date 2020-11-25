Более 3 трлн тенге выделят на индексацию пособий и пенсий

Меры социальной поддержки планируют усилить для нуждающихся в Казахстане.

Государство должно предоставлять адресную соцпомощь тем, кто в ней действительно нуждается, заявил на ХХ съезде партии "Nur Otan" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.





В нашей программе четыре основных приоритета. Предоставить каждому гражданину равные возможности для реализации своего потенциала, — заявил Токаев.

По его словам, государство должно предоставлять адресную социальную помощь тем, кто действительно нуждается в ней.

Главное-социальная справедливость. Именно поэтому мы уделяем большое внимание поддержке нуждающихся. При проведении социальной политики будут усилены меры по оказанию адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в затруднительном положении, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в ближайшие пять лет на ежегодную индексацию соцвыплат будет выделено более 3 трлн тенге.

Размер солидарной пенсии также будет ежегодно индексироваться. При этом мы предлагаем осуществить это с добавлением двух процентов к уровню инфляции, — заключил Президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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