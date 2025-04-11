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Финансы

600 млрд тенге выделят на индексацию пенсий и пособий в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 18:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Мажилиса 11 апреля 2025 года рассказал, что при повышении ставки НДС будет выделено 600 млрд тенге для индексации пенсий и пособий, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в рамках нового Налогового кодекса при росте ставки НДС будет дополнительная инфляция – 2,5%.

"Это позволит нам индексировать все наши пенсии, пособия и так далее. Эту работу мы будем проводить. Зарплаты тоже. Все, что связано с бюджетом. Выделят 600 млрд. То есть, смотрите, мы сейчас будем формировать бюджет на 2026 год. И при формировании – это же сначала прогноз социально-экономического развития. В рамках прогноза есть макропоказатель. Один из параметров – это инфляция. И вот этот рост инфляции как раз и является основанием для индексации. Ну и плюс там есть различные методики, понятно. Тут уже вопрос методики", – озвучил Азамат Амрин.

Ранее в Мажилисе назвали сроки принятия Налогового кодекса.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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