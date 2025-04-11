600 млрд тенге выделят на индексацию пенсий и пособий в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Мажилиса 11 апреля 2025 года рассказал, что при повышении ставки НДС будет выделено 600 млрд тенге для индексации пенсий и пособий, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в рамках нового Налогового кодекса при росте ставки НДС будет дополнительная инфляция – 2,5%. "Это позволит нам индексировать все наши пенсии, пособия и так далее. Эту работу мы будем проводить. Зарплаты тоже. Все, что связано с бюджетом. Выделят 600 млрд. То есть, смотрите, мы сейчас будем формировать бюджет на 2026 год. И при формировании – это же сначала прогноз социально-экономического развития. В рамках прогноза есть макропоказатель. Один из параметров – это инфляция. И вот этот рост инфляции как раз и является основанием для индексации. Ну и плюс там есть различные методики, понятно. Тут уже вопрос методики", – озвучил Азамат Амрин. Ранее в Мажилисе назвали сроки принятия Налогового кодекса.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: