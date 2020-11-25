По словам главы государства, к 2025 году бизнес обеспечит работой 4 млн казахстанцев, создавая 35 % ВВП.

Любое незаконное воспрепятствование бизнесу будет тяжким преступлением, заявил на ХХ съезде партии "Nur Otan" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.





Казахстан должен войти в группу стран, где созданы благоприятные условия ведения бизнеса. Любое незаконное воспрепятствование бизнесу будет рассматриваться, как тяжкое преступление, — заявил Токаев.

По его словам, планируется довести объем прямых иностранных инвестиций до 30 млрд долларов в год. Будет также оказана поддержка малому и среднему бизнесу, а к 2025 году МСБ обеспечит работой 4 млн казахстанцев, создавая 35% ВВП.

50 тыс. наших граждан, в первую очередь, на селе получат микрокредиты на открытие собственного бизнеса, реализация запланированного экономического курса позволит обеспечить к 2025 году ежегодные темпы роста на уровне более 5%, — отметил Президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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