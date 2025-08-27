О чем заявил Токаев на казахско-иорданском бизнес-форуме

27 августа 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев и король Абдалла ІІ приняли участие в казахско-иорданском бизнес-форуме, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в своем выступлении президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для него большая честь принимать в Астане короля Абдаллу ІІ.

"Вы, Ваше величество, и Ваша супруга королева Рания пользуетесь огромной популярностью во всем мире как исключительно мудрые, высокообразованные и просвещенные личности. Современному миру не хватает таких лидеров, как Вы и Ваша супруга", – сказал глава государства.

Президент выразил признательность королю за его неизменную приверженность укреплению партнерских связей между Казахстаном и Иорданией. Он также поблагодарил представителей деловых кругов за их участие в работе бизнес-форума.

"Этот форум, проходящий в рамках официального визита короля Абдаллы ІІ, открывает новый этап нашего многообещающего партнерства. Несомненно, Казахско-иорданская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству представляет собой важную институциональную основу для расширения наших двусторонних отношений. Сегодня я провел плодотворную беседу с его величеством королем Абдаллой, в ходе которой мы подчеркнули общую решимость укреплять взаимовыгодное партнерство в предстоящие годы", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, Казахстан остается крупнейшей экономикой в регионе.

"Наша экономика демонстрирует уверенный рост, увеличившись на 6,3% за первые семь месяцев этого года, чему способствовали высокие показатели в промышленности, торговле и транспорте. Мы намерены сохранить эту динамику, проводя масштабные политические и экономические реформы. В этой связи мы уверены, что наше партнерство открывает большие возможности во многих секторах", – сказал президент.

Глава государства сообщил, что в настоящее время через Казахстан проходит 12 международных транспортных коридоров, в том числе пять железнодорожных и семь автомобильных, что укрепляет позиции страны как стратегического логистического хаба в Евразии.

"Мы активно развиваем крупные международные транспортные маршруты, включая Средний коридор и коридор "Север – Юг". Морские порты Актау и Курык играют ключевую роль в обеспечении транзита грузов через Каспийское море. В прошлом году мы запустили зерновой терминал в порту Курык с годовой пропускной способностью до 1 миллиона тонн. Кроме того, мы построили контейнерный хаб в Актау, пропускная способность которого составляет 240 тысяч контейнеров в год. Мы также готовы к совместной работе по использованию стратегического потенциала порта Акаба", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он заявил, что Казахстан рассматривает атомную энергетику как стратегически важный устойчивый источник энергии для обеспечения национальной экономики.

"Казахстан является ведущим производителем урана, занимая почти 40% доли мирового рынка. Соглашение между "Казатомпромом" и JUMCO по урановым проектам в Иордании является важным событием в углублении нашего экономического сотрудничества", – сказал президент.

Глава нашего государства уверен в потенциале партнерства Казахстана и Иордании в сфере агробизнеса.

"Как члены Исламской организации по продовольственной безопасности мы разделяем общую цель – формирование устойчивых и справедливых продовольственных экосистем для наших стран и всего мусульманского мира. Казахстан, обладая шестой по величине площадью пахотных земель в мире, входит в число 10 крупных экспортеров зерна. Мы ежегодно поставляем свыше 10 миллионов тонн пшеницы и около двух миллионов тонн муки. Наша страна имеет все возможности для поставок в Иорданию высококачественной органической, халяльной и экологически сбалансированной сельскохозяйственной продукции. Мы приветствуем инициативу иорданской компании Aljazeera Agricultural по созданию в Казахстане птицефабрики. Этот проект является конкретным шагом на пути укрепления сотрудничества в отрасли сельского хозяйства между нашими странами", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Далее президент указал на перспективы укрепления контактов в сфере медицины. По его словам, Иордания является одним из ведущих медицинских центров в мире и обладает высокоразвитой фармацевтической промышленностью.

"Экспорт фармацевтической продукции Иордании в более чем 85 стран мира делает данный сектор одним из ключевых в казахско-иорданском экономическом сотрудничестве. Казахстан также добился значительных успехов в развитии собственного потенциала в производстве лекарственных средств и медицинского оборудования. В связи с этим мы приветствуем планы компании QazBioPharm по установлению партнерских отношений с иорданской компанией DADvet, направленных на содействие взаимному экспорту вакцин в страны Ближнего Востока и нашего региона", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наша страна стремится стать ведущим центром передовых технологий в Евразии.

"Казахстан первым в регионе внедрил цифровую валюту Национального банка – цифровой тенге. Мы создаем Международный центр искусственного интеллекта, чтобы превратить Казахстан в государство, ориентированное на ИИ. Существуют конкретные планы по интеграции стартапов с Центром через программы инкубации и акселерации. Кроме того, недавно мы запустили мощный суперкомпьютерный кластер, предназначенный для стратегических нужд правительства, науки и бизнеса. Параллельно с этим мы активно развиваем большие языковые модели (LLM) для обеспечения нашего цифрового суверенитета. Эти инициативы станут ключевым фактором ускорения технологического прогресса и позиционирования Казахстана на мировой арене искусственного интеллекта. В этом контексте установление партнерских отношений между Astana Hub и King Hussein Business Park будет способствовать налаживанию сотрудничества в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, стартапов, технического образования и многого другого", – сказал президент.

Он предложил иорданскому бизнесу найти новые возможности для партнерства с Международным финансовым центром "Астана". Как отметил глава нашего государства, МФЦА стал уникальным центром для привлечения инвестиций и инноваций, основанным на передовом опыте Нью-Йорка, Лондона, Дубая и Сингапура.

"Наш Центр предлагает уникальные условия для привлечения инвестиций, включая благоприятную налоговую, визовую и трудовую политику. МФЦА предоставляет каждому инвестору индивидуальную поддержку, беспристрастную судебную систему, основанную на британском праве, а также широкий спектр исламских финансовых продуктов. Сегодня в Центре зарегистрировано более 4200 компаний из 85 стран мира. Мы приглашаем компании из Иордании стать активными участниками МФЦА", – предложил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение президент Казахстана отметил, что налаженные на форуме контакты откроют большие возможности для взаимных инвестиций, инноваций и устойчивого роста.

"Я хотел бы еще раз выразить искреннюю благодарность его величеству за визит, который является большой привилегией и честью для меня и моего народа. Этот визит – свидетельство нашего тесного партнерства и искренней дружбы. Вчера Вы, Ваше Величество, любезно позволили мне называть Вас другом и даже братом. Это большая честь и привилегия для меня. Благодаря Вам, мой дорогой брат, Иордания стала страной, очень близкой нашим сердцам. Абсолютно уверен, что наши народы навсегда останутся добрыми друзьями, братьями и надежными партнерами", – подчеркнул глава государства.

Король Иордании Абдалла ІІ высказал признательность участникам за активное участие в работе бизнес-форума

Он выразил надежду на то, что состоявшаяся дискуссия будет способствовать дальнейшему укреплению экономического сотрудничества.

"Уверен, что форум дал вашим компаниям и учреждениям возможность изучить направления для инвестиций в совместные предприятия и устойчивый рост экономики. Наше Правительство и Торгово-промышленная палата будут содействовать этому процессу, переводя диалог в практические результаты. Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить казахстанских партнеров посетить Иорданию и лично познакомиться с тем, что может предложить наша страна. Со своей стороны иорданские компании намерены выйти на динамичный и растущий рынок Казахстана. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы дух этого форума воплотился в конкретные проекты и долгосрочное партнерство", – сказал король Абдалла II.

Ранее в Акорде состоялась официальная церемония встречи короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II бен аль-Хусейна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Король отметил значительный личный вклад Токаева в дело укрепления дружбы и сотрудничества между Иорданией и Казахстаном и вручил ему высший орден.