В Казахстане увеличат количество грантов для студентов
Также увеличат в два раза зарплаты учителей.
Фото : КТК25 ноября 2020, 12:26
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о поддержке сферы образования, передает корреспондент zakon.kz.
В целях повышения востребованности педагогических кадров и улучшения качества образования их заработная плата увеличится в два раза. Основой экономики знаний должны стать современные исследовательские университеты, вошедшие в глобальную систему образования и инноваций. По опыту Назарбаев университета будут созданы еще как минимум два передовых региональных вуза, - сообщил глава государства на XX Съезде партии "Nur Otan".
Кроме того, на 50% увеличат количество образовательных грантов к 2025 году, благодаря чему 75 тыс. молодых граждан получат высшее образование бесплатно.
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Тамила Языкова, Нур-Султан
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