В Казахстане увеличат количество грантов для студентов

Также увеличат в два раза зарплаты учителей.

Фото : КТК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о поддержке сферы образования, передает корреспондент zakon.kz. В целях повышения востребованности педагогических кадров и улучшения качества образования их заработная плата увеличится в два раза. Основой экономики знаний должны стать современные исследовательские университеты, вошедшие в глобальную систему образования и инноваций. По опыту Назарбаев университета будут созданы еще как минимум два передовых региональных вуза, - сообщил глава государства на XX Съезде партии "Nur Otan". Кроме того, на 50% увеличат количество образовательных грантов к 2025 году, благодаря чему 75 тыс. молодых граждан получат высшее образование бесплатно. Читайте также: Зарплаты врачей увеличат в 2,5 раза к 2023 году Тамила Языкова, Нур-Султан

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