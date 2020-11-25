Стало известно, в чем подозревают первого замакима Мангистауской области

Ранее zakon.kz со ссылкой на свой источник сообщал, что у Краубаева прошел обыск.

Первого заместителя акима Мангистауской области Алихана Краубаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении сжиженного газа, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование, зарегистрированное по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объемов социального сжиженного нефтяного газа, - говорится в ответе Антикоррупционной службы на запрос.

Остальную информацию о расследовании в Агентстве не дали, сославшись на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса. В этой статье говорится, что данные досудебного расследования могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора.

Ранее zakon.kz со ссылкой на свой источник сообщал, что у первого заместителя акима Мангистауской области прошел обыск. Тогда в акимате региона не подтвердили и не опровергли информацию об обыске. Там лишь сообщили, что Краубаев продолжает работать.

Газета "Время" писала, что Антикоррупционная служба распутывает схему по снабжению регионов сжиженным газом. Выяснилось, что некоторые области получали больше газа, чем должны были, при этом сырье перепродавали, а государство несло убытки. Есть вероятность, что первый замакима Мангистауской области Алихан Краубаев причастен к незаконным манипуляциям с газом.

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