Названы улицы, которые сделают пешеходными в Алматы в 2021 году

Вырубать деревья при этом не планируют.

Сразу 4 центральные улицы Алматы сделают более удобными для пешеходов в 2021 году. Об этом сообщили корреспонденту zakon.kz в Управлении городского планирования и урбанистики мегаполиса.

По информации ведомства, движение автотранспорта на реконструируемых центральных улицах сокращать не будут, но сделают их более удобными для пешеходов.

Согласно Генплану Алматы в 2021 году планируется реконструкция следующих центральных улиц с целью сделать их более удобными для пешеходов): пр. Достык (от пр. аль-Фараби до пр. Абая); пр. Сейфуллина (от пр. Абая до пр. Райымбека); пр. Райымбека (от пр. Сейфуллина до ул. Пушкина); бульвар Мусрепова (от от ул.Сатпаева до пр.Абая). Подчеркнем, что при реконструкции не запланирован снос зеленых насаждений. Более того, будут высажены молодые деревья и кустарники, - рассказали в Управлении в ответе на официальный запрос.

Согласно концепции "слышащего государства", озвученной Президентом РК, Управление совместно с ТОО НИИ "Алматыгенплан" будет проводить общественные обсуждения и общественные слушания по реконструкции центральных улиц города. На базе Лаборатории городских проектов Q-Lab будут созданы инструменты для голосования и сбора предложений (опросники, анкеты и пр.).

Каждый горожанин сможет озвучить собственные идеи по преобразованию общественных пространств Алматы (в т.ч. "пешеходных зон"). Все предложения будут рассмотрены и учтены при разработке эскизов, - подчеркнули в ведомстве.

Известно, что в Алматы развивают сразу все районы города, не только центральные. Поэтому жители Алатауского и Наурызбайского районов также в скором времени смогут прогуляться по новеньким пешеходным зонам.

В Алатауском районе в настоящее время идет работа по благоустройству "пешеходных зон" на ул. вдоль БАКа (от ул. Саина до ул. Северное кольцо); пр. Рыскулова (от ул. Онгарсыновой до ул. Шарипова). Таким образом, к концу года в Алатауском районе 2 отрезка магистральных улиц будут иметь "пешеходные зоны". В Наурызбайском районе идёт работа по благоустройству пешеходных зон по ул. Сабденова (от ул. Ашимова до ул. Нурлы (МУРЗ); по ул. Байзак батыра (от ул. Ашимова до реки Карагайлы). К концу года в Наурызбайском районе 2 отрезка 2 крупных улиц будут иметь "пешеходные зоны". В 2021 году обустройство пешеходных участков в Алатауском и Наурызбайском районах не запланировано, - заключили в Управлении.

Альберт Ахметов

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