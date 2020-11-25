Санкционирование меры пресечения: содержание под стражей, домашний арест

Ходатайства о санкционировании меры пресечения рассматривают следственные судьи.

Первое Нормативное постановление, которое принял Верховный суд Республики Казахстан в уходящем году, было "О некоторых вопросах санкционирования мер пресечения", сообщает zakon.kz.

Нормативное постановление Верховного суда РК № 1 "О некоторых вопросах санкционирования мер пресечения" в уходящем году было принято для обеспечения единообразия судебной практики санкционирования мер пресечения.

Первое. В уголовных делах суды могут санкционировать такие меры пресечения как содержания под стражей, домашний арест и залог. Ходатайства о санкционировании меры пресечения рассматривают следственные судьи. Если стороны подадут жалобу, то постановление следственного судьи о санкционировании меры пресечения пересматривает судья областного или приравненного к нему суда.

Что касается вопросов избрания, отмены, изменения или продления меры пресечения на судебных стадиях, то они относятся к компетенции суда, которое рассматривает данное уголовное дело.

Второе. Санкционируя меры пресечения, а также продление ее срока, следственный судья должен обеспечить соблюдение прав подозреваемого, обвиняемого, гарантированных статьей 16 Конституции Республики Казахстан и предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РК.

Третье. Решение о содержании под стражей следственный судья принимает по месту досудебного расследования или по месту задержания подозреваемого, а в случаях, предусмотренных главой 57 УПК, по месту нахождения органа, направившего ходатайство в суд.

Вопрос продления срока содержания под стражей рассматривается следственным судьей там, где шло досудебное расследование.

Четвертое. По итогам рассмотрения ходатайства о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого, обвиняемого следственный судья выносит одно из постановлений, предусмотренных частью седьмой статьи 148 УПК.

Согласно пункту 3) части седьмой статьи 148 УПК в случае отказа в санкционировании содержания под стражей следственный судья вправе избрать иную меру пресечения, предусмотренную частью первой статьи 137 УПК. При отсутствии оснований для избрания иной меры пресечения следственный судья выносит постановление об отказе в санкционировании.

Пятое. Основаниями для применения меры пресечения являются такие фактические обстоятельства, которые свидетельствуют о реальной возможности совершения подозреваемым, обвиняемым действий, перечисленных в части первой статьи 136 УПК. При отсутствии таких оснований мера пресечения не может быть избрана.

Кроме того, мера пресечения избирается с учетом обстоятельств, предусмотренных частью первой статьи 138 УПК.

Судам следует учитывать, что в соответствии с частью второй статьи 138 УПК тяжесть совершенного преступления не может являться единственным основанием для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, за исключением преступлений, перечень которых приведен в части второй статьи 136 УПК.

Шестое. Содержания под стражей не допускается в отношении лица, подозреваемого, обвиняемого в уголовных правонарушениях, перечисленных в части третьей статьи 136 УПК, за исключением случаев, когда это лицо подозревается в преступлении в составе организованной группы или преступного сообщества либо пыталось скрыться или скрылось от органов уголовного преследования или суда.

Если лицо подозревается, обвиняется в совершении не только преступления в сфере экономической деятельности, но и другого преступления, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса РК, не исключающего применение заключения под стражу, судья вправе при наличии к тому оснований избрать эту меру пресечения.

Седьмое. Содержание под стражей подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, за которое законом предусмотрено лишение свободы на менее пяти лет, может быть применено в исключительных случаях при наличии обстоятельств, указанных в пунктах с 1) по 7) части первой статьи 147 УПК.

При этом необходимо учитывать следующее: наличие постоянного места жительства, даже если и не там было совершено нельзя расценивать, как отсутствие постоянного места жительства; под неустановлением личности понимается отсутствие документов, перечень которых приведен в Примечании к статье 300 УПК;

если будет нарушена ранее избранная мера пресечения или меры процессуального принуждения, то орган досудебного расследования должен предоставить сведения, свидетельствующие об этом. Например, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, подозреваемый, обвиняемый без уважительных причин не явился по вызову органа, ведущего уголовный процесс, изменил место жительства без уведомления органа досудебного расследования и т.п.;

о том, что лицо может скрыться от органа уголовного преследования или суда могут свидетельствовать, например, продажа имущества, приобретение проездных билетов и т.п.;

по подозрению в совершении преступления в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) орган уголовного преследования обязан предоставить постановление о признании лица подозреваемым в совершении преступления в составе преступной организации и о квалификации его деяний по данному признаку;

имеющими судимость за ранее совершенное тяжкое или особо тяжкое преступление считаются лица, имеющие не снятые и не погашенные в установленном законом порядке судимости. И это должно быть подтверждено Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

если подозреваемый, обвиняемый будут продолжать преступную деятельность, то на это могут указывать сведения, полученные в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий.

Восьмое. Решение о применении одной из мер пресечения принимает через суд орган, ведущий уголовный процесс. В постановлении органа досудебного расследования указывается срок содержания под стражей, домашнего ареста. В случае истечения сроков задержания и содержания под стражей, подозреваемый, обвиняемый подлежит немедленному освобождению.

Девятое. Санкционирование содержания под стражей допускается после проверки судом обоснованности подозрения лица в совершении преступления. Под обоснованным подозрением следует понимать данные, свидетельствующие о возможном совершении преступления конкретным лицом. Например, лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; потерпевший или очевидцы указали на данное лицо; на нем или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены следы преступления и т.п.

Десятое. Проверяя обоснованность подозрения лица в совершении преступления, суд не вправе обсуждать вопрос о виновности лица и об оценке доказательств.

Обоснованность подозрения лица в совершении преступления проверяется следственным судьей на всем протяжении досудебного расследования, в том числе и при разрешении вопроса о продлении срока содержания под стражей, за исключением продления его срока в период ознакомления с материалами дела.

Всего таких пунктов в данном Нормативном постановлении Верховного суда двадцать пять. В них поясняется, в каких случаях допускается рассмотрение следственным судьей ходатайства о санкционировании содержания под стражей, если подозреваемый, обвиняемый объявлены в розыск или находятся за пределами страны; какие меры должны быть предприняты в случае заочного санкционирования содержания под стражей; с какого момента исчисляется срок содержания под стражей. Кстати, срок содержания под стражей исчисляется с фактического задержания, поэтому в постановлении о санкционировании следует указывать начало исчисления этого срока с точностью до минуты и срок, на который санкционируется данная мера пресечения.

Кроме того, в срок содержания под стражей засчитывается срок принудительного нахождения в психиатрической или иной медицинской организации в стационарных условиях по решению суда, а также содержания под стражей выданного (экстрадированного) лица РК и его этапирования с момента пересечения им Государственной границы Республики Казахстан.

Время задержания и содержания выдаваемого РК лица под стражей на территории иностранного государства, а также его этапирования засчитывается судом в общий срок содержания его под стражей при назначении наказания.

Содержание под стражей в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого может применяться лишь в исключительных случаях - при подозрении его в тяжком или особо тяжком преступлении. Срок содержания несовершеннолетнего под стражей в ходе досудебного производства не может превышать шести месяцев.

Что касается домашнего ареста, то он применяется в целях обеспечения надлежащего поведения подозреваемого, обвиняемого, предупреждения воспрепятствования объективному расследованию и разбирательству дела в суде, уклонения от явки в орган, ведущий уголовный процесс, и в суд, предупреждения преступной деятельности.

При избрании данной меры пресечения органом, ведущим уголовный процесс, проверяется наличие условий, позволяющих избрать домашний арест, когда полная изоляция лица не вызывается необходимостью или нецелесообразна с учетом возраста, состояния здоровья, семейного положения, наличия малолетних детей и других обстоятельств.

При санкционировании домашнего ареста судам следует учитывать, что ограничение свободы передвижения подозреваемого, обвиняемого и запреты должны применяться в разумных пределах. Это не должно препятствовать лицу контактировать с членами семьи, общению со своим защитником, осуществлению жизненно необходимых действий, например, получение медицинской помощи и т.п.

Домашний арест может применяться по месту фактического проживания подозреваемого, обвиняемого в другом регионе Казахстана, не являющегося местом совершения преступления или производства досудебного расследования.

Срок домашнего ареста исчисляется с момента вынесения судом постановления о санкционировании.

При отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства лица, осуществляющего досудебное расследование о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей, следственный судья вправе избрать меру пресечения в виде залога, предметом которого могут являться денежные средства, ценности, движимое и недвижимое имущество.

Получив документ о внесении залога, начальник места содержания под стражей обязан незамедлительно принять меры к освобождению подозреваемого, обвиняемого из-под стражи.

Если в установленный постановлением срок залог не будет внесен либо внесен в меньшем размере, то следственный судья рассматривает вопрос об изменении залога на иную меру пресечения.

Более подробно ознакомиться с Нормативным постановлением Верховного суда РК "О некоторых вопросах санкционирования мер пресечения" можете ознакомиться здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!