Почему тенге впервые с сентября "пробил" уровень 423, рассказали в Нацбанке

Внешние условия с начала недели характеризуются улучшением глобального риск-сентимента.

Начав неделю с уровня 427,98 тенге за доллар США, национальная валюта впервые с сентября "пробила" уровень 423. Нефтяные котировки взлетели на фоне позитива вокруг вакцин и ожиданий по быстрому восстановлению спроса на нефтепродукты. Объемы торгов на валютной секции биржи выросли, демонстрируя повышенную активность, передает zakon.kz.

С 25 ноября доллар по отношению к тенге торгуется на бирже в среднем на уровне 422,90.

С начала недели курс нацвалюты укрепился на более, чем 5 тенге или на 1,2%. Позитивная динамика тенге происходит на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, а также продаж экспортерами иностранной валюты для осуществления налоговых выплат, отметили в Нацбанке.

Внешние условия с начала недели характеризуются улучшением глобального риск-сентимента.

Инвесторы позитивно оценивают сообщения об эффективности разрабатываемых вакцин против коронавируса, что увеличивает вероятность скорой нормализации экономической активности. Кроме того, начало формальной передачи власти от администрации Трампа к избранному президенту Байдену поддерживает риск-аппетит. Рынки также положительно реагируют на перспективы назначения экс-главы ФРС Йеллен на пост министра финансов США, что ассоциируется с фискальными стимулами, - пояснил директор Департамента монетарных операций НБК Нуржан Турсунханов.

Он отметил, что ожидания по скорой вакцинации и более быстрому восстановлению спроса на топливо поддерживают рост котировок на нефть. Мировые цены на нефть эталонной марки Brent растут несколько дней подряд, и в ходе сегодняшних торгов на азиатских рынках впервые с начала марта превысили отметку $48 за баррель. На этом фоне валюты сырьевых стран, таких как норвежская крона и канадский доллар, также укрепились с начала недели на 1,3% и 0,6%, соответственно.

При этом, несмотря на положительные ожидания по скорому восстановлению спроса, запасы нефти в США по данным энергетического агентства EIA демонстрируют рост. Так, с начала месяца по 13 ноября запасы сырой нефти в США выросли с 484,4 млн до 489,5 млн баррелей.

Помимо внешнего позитивного фона, текущая неделя является налоговой, что повысило предложение валюты на рынке. К примеру, объем торгов на бирже в понедельник 23 ноября достиг 170 млн долларов, что более, чем в 1,5 раз превышает средний дневной объем на бирже в ноябре, - сказал Турсунханов.

По его словам, валюты развивающихся стран в целом положительно реагируют на конъюнктуру внешних рынков. C начала недели южноафриканский ранд укрепился на 1,3%, российский рубль на 1%, мексиканское песо на 0,3%. Укрепление рубля также происходит на фоне налоговых выплат со стороны экспортеров.

Укрепление тенге формируется благодаря тандему благоприятных внешних и внутренних факторов, поддерживаемому позитивными новостями с рынка энергоносителей и риск-сентимента, а также крупными налоговыми выплатами недропользователей, - добавил глава департамента.

При этом он подчеркнул, что рост цен на нефть во многом объясняется позитивными ожиданиями по скорому восстановлению уровня потребления. Однако, как показывает отчетность по запасам нефти в США, уровень потребления не дотягивает до ожидаемых значений. В этой связи, по мере прояснения реального потребления, возможна коррекция цен на углеводороды.

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