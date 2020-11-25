Что мы знаем о COVID-19. Мифы и реальность

В мире продолжаются клинические испытания вакцин.

С начала пандемии коронавируса в Казахстане прошло девять месяцев. С самого начала в обществе распространяются различные домыслы и слухи, которые пересылают в мессенджерах. К сожалению, некоторые из этих сообщений принимаются на веру, в отличие от официальных рекомендаций врачей и исследований ученых, передает zakon.kz.

Однако за прошедшее время во всем мире начали понимать таинственную природу коронавируса и методы борьбы с инфекцией, в том числе были развеяны некоторые мифы о COVID-19.

Мифы о масках

Не только Казахстан, но и весь мир все еще находится под влиянием пандемии, поэтому маски необходимо носить всем.

Они защищают от передачи вируса. Если два человека находятся рядом друг с другом в масках, передача вируса заметно снижается. Их нужно носить и тем, кто не болеет, потому что существует опасный пресимптомный период. Он длится до двух недель. Человек в этом состоянии может и не подозревать о том, что болеет коронавирусом, и может стать источником заражения для окружающих. Существуют суперраспространители. К примеру, в Южной Корее женщина посетила церковь и заразила 70 человек. Маски нужно носить всегда в публичных местах, - рассказала врач, бакалавр биологических наук и коммуникаций в сфере здравоохранения Ботагоз Каукенова.

Она также прокомментировала информацию о том, что их ношение создает бактериальную среду внутри самой маски, при условии, что вы регулярно меняете маски.

Это ваша среда и ваши бактерии и вирусы, которые живут в вашем теле. Для вас они будут не опасны, но вы будете "делиться" ими с окружающими людьми, - пояснила она.

Помимо этого она подчеркнула важность лицевой защиты и для тех, кто уже переболел COVID-19. Дело в том, что количество выработанных антител и их "продолжительность жизни" зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Со временем их количество снижается.

Всем известно, что в мире были зафиксированы случаи повторных заражений. К примеру, в Эквадоре пациент заболел во второй раз через 60 дней, причем второе заражение он перенес гораздо тяжелее, - сказала Каукенова.

Врач призвала всех носить маски, так как они являются неким символом социальной ответственности в 2020 году.

Народные средства, алкоголь, сеть 5G и мухи с комарами

По словам Ботагоз Каукеновой, некоторые безобидные методы можно использовать в качестве профилактики и повышения иммунитета, например потребление овощей и фруктов. Однако алкоголь на процессы распространения вируса никак не повлияет.

Мобильная сеть 5G никак не связана с коронавирусом. Вирус это биология и природное явление, а связь - немного другая наука, - пояснила она.

Кроме этого, она прокомментировала опасения по поводу мух и комаров - якобы они могут быть переносчиками COVID-19. Это миф, насекомые не заражают человека "короной", как и домашние животные.

К слову, известны примеры, когда от человека заразились кошки, в том числе и дикие. Помимо прочего осенью стало известно о намерении властей Дании ликвидировать фермы норок из-за обнаружения коронавируса у грызунов. Однако во всех случаях не было зафиксировано факта передачи вируса от домашних животных человеку.

Еще один распространенный миф - дыхание над парами хлора, полоскание горла и носа содой или солью. Ни в коем случае нельзя употреблять дезинфицирующие средства внутрь.

Коронавирус был запущен для уничтожения человечества

PhD биофизики Дана Акилбекова отметила, что в природе имеется большое количество коронавирусов. А сами вирусы зачастую передаются человеку от животных.

Коронавирус не убивает колоссального количества людей. Он все еще эволюционирует и мутирует. В Европе он мутировал и стал менее заразным. Сейчас вирус все этапы которые наблюдаются в природе. Вероятность того, что вирус природного происхождения очень высока, - подчеркнула Дана Акилбекова.

Вакцины и антипрививочники

Биофизик Дана Акилбекова рассказала, что в последние дни информационное поле о коронавирусе касается разработки вакцин. В мире активно ведется разработка 209 вакцин, в их числе две казахстанские, которые находятся на втором этапе клинических исследований. На данный момент несколько вакцин с десятками тысяч добровольцев.

Уже имеются предварительные результаты по эффективности вакцин, однако пока нигде не опубликована рецензия на них в научных журналах. Мы пока не знаем, какая из них будет более эффективной. Тем не менее, для того, чтобы вернуться к нормальной жизни необходимо выработать иммунитет у 60-70 процентов населения, - рассказала Акилбекова.

Вакцина выступает в роли тренажера для иммунитета для борьбы с инфекцией. В человека вводится кусочек вируса или же его оболочка без опасной "начинки". Таким образом это не вредит организм, вирус не распространяется, а иммунитет начинает реагировать и вырабатывает антитела. Такие вакцины называются "мертвыми".

Существуют и "живые" вакцины. Иногда для организма не хватает всего лишь оболочки вируса. Поэтому некоторые вакцины имеют ослабленную часть вируса, на которой иммунитет может "отработать удары"

Тем не менее, прежде чем вакцины выйдут на массовый рынок, они должны пройти экспертизу ВОЗ и прочих страновых регуляторных органов на безопасность.

К слову, беспокойство спикеров вызвали и противники вакцинирования. Дело в том, что они являются "слабым звеном" в коллективном иммунитете. И существует вероятность, что вакцины не помогут в этом случае. В пример спикеры привели ситуацию с корью в Казахстане в 2019 году, когда в стране было зарегистрировано 10 896 случаев кори. Тогда заболели преимущественно непривитые дети.

В Казахстане есть эффективная вакцина. Чтобы корь не возвращалась, должно быть привито 95% населения. Если зарегистрированы вспышки, значит была "брешь". Какой будет ситуация с коронавирусом и вакцинами, мы еще не можем сказать, но опасность повторных заражений при доступности вакцин имеется, - рассказала Ботагоз Каукенова.

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