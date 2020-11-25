Сообщник Аблязова вернул Казахстану 6,3 млрд тенге

Речь идет о средствах БТА Банка, похищенных путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.

Более 6 млрд тенге вернул сообщник Мухтара Аблязова в казну государства, передает zakon.kz.

Антикоррупционная служба совместно с Генеральной прокуратурой РК продолжает уголовное преследование в отношении бывшего Председателя Совета директоров АО "БТА Банк" Мухтара Аблязова и его сообщников. В настоящее время обеспечено дополнительное возмещение нанесенного преступной группой ущерба в размере 6,3 млрд тенге, - говорится в сообщении.

Как поясняется, речь идет о средствах БТА Банка, похищенных путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольной Аблязову оффшорной компании и инвестированных в строительство крупного бизнес-центра в Москве.

Продолжается работа по экстрадиции и добровольному возвращению в Казахстан скрывающихся от правосудия лиц и восстановлению ущерба в рамках других преступных эпизодов, - отметили в Антикоррупционной службе.

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