Сообщники Аблязова и Храпунова проиграли акимату Алматы в суде США

Сообщники Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова должны выплатить более 32 млн долларов компенсации БТА банку и акимату Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 27 июня в Министерстве юстиции Казахстана, после трехнедельного судебного разбирательства присяжные заседатели Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли вердикт в пользу акимата города Алматы и АО "БТА Банк" по всем трем искам (о незаконном присвоении имущества, неосновательном обогащении и получении денежных средств) к Феликсу Сатеру, Bayrock Group, Inc, Global Habitat Solutions, и MeM Energy Partners LLC.

"Присяжные также присудили компенсацию, превышающую запрашиваемую сумму в виде возмещения убытков – более 32 миллионов долларов В ходе судебного процесса, были представлены неопровержимые доказательства мошенничества М. Аблязова в отношении БТА Банка и, впервые в западном суде, мошенничества В. Храпунова в отношении города Алматы", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что доказательства, представленные в ходе судебного разбирательства, показали, что Аблязов злоупотребил своим служебным положением в БТА, чтобы организовать выдачу фиктивных кредитов на миллиарды долларов, что в конечном итоге привело к краху банка, который на момент разоблачения мошенничества Аблязова был третьим по величине в Казахстане.

"Министерство юстиции Республики Казахстан (в интересах акимата г. Алматы) продемонстрировало американским присяжным мошенничество, совершенное бывшим акимом г. Алматы В. Храпуновым, который, злоупотребляя своим положением, приватизировал государственные земли и продавал их по ценам ниже рыночных компаниям, контролируемым им или его женой, а в некоторых случаях и компаниям, контролируемым М. Аблязовым. Мошенничество В. Храпунова нанесло жителям г. Алматы ущерб на сумму более 300 миллионов долларов, и привело к тому, что различные участки земли в городе остались неразвитыми", – говорится в пресс-релизе.

Также Минюст пояснил, что дважды судимый за уголовные преступления Сатер, помог И. Храпунову (сын В. Храпунова) инвестировать более 40 миллионов долларов из похищенных М. Аблязовым и В. Храпуновым из РК средств в США, в том числе в недвижимость и как минимум два частных инвестиционных проекта. Сатер также обманным путем получил инвестиционную визы для сестры Ильяса, Эльвиры Кудрышовой. Bayrock Group, Inc. и Global Habitat Solutions (компании Сатера) были использованы для дальнейшего сокрытия похищенных денег. Компания MeM Energy Partners LLC, полностью принадлежащая Менделю Мочкину, также помогала Сатеру инвестировать похищенные деньги в американскую финансовую систему.

"Присяжные заслушали показания различных свидетелей, включая бывших сотрудников подразделения банка в период работы Аблязова, ответственных за мошенничество, а также за американских инвесторов, имевших дело с похищенными средствами, лиц, вовлеченных в схему отмывания денег, и различных экспертов в области судебной бухгалтерии, мошенничества и отмывания денег, недвижимости и иммиграции", – говорится в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что за несколько часов до начала судебного разбирательства два других ответчика – Дэниел Ридлофф и ТОО "RRMI-DR" – урегулировали претензии к ним, согласившись вернуть городу Алматы и БТА все полученные ими похищенные деньги.

15 мая 2024 в Антикоррупционной службе сделали заявление о сообщниках Мухтара Аблязова. По данным ведомства, в Казахстан добровольно вернулся Алексей Богданов. Он находился в розыске с 2009 года

