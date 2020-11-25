Традиции и обычаи в современном мире

Наследие прошлого, традиции, обычаи, язык, семья, жизненный уклад и праздники – это все то, что олицетворяет культурно-генетический код нации. Это историко-культурные основы, складывающиеся веками.

Как отмечал Елбасы Нурсултан Назарбаев, самым важным условием модернизации нового типа является сохранение своей культуры, собственного национального кода.

Первый Президент говорил, что новая модернизация не должна, как прежде, высокомерно смотреть на исторический опыт и традиции. Наоборот, она должна сделать лучшие традиции предпосылкой, важным условием успеха модернизации.

Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо стояла на земле. А это значит, что история и национальные традиции должны быть обязательно учтены", - отметил Елбасы в своей программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания.

Я полностью согласен с тем, что никогда не нужно забывать свое прошлое, свои корни, необходимо знать и почитать глубинную историю своего народа. Характерные черты, присущие каждому народу мира, можно определить по национальной музыке, рукоделию, обычаям и традициям. Изучая эти особенности можно понять жизненные принципы, душу народа.

А также я уверен, что традиции и обычаи формируют ту крепкую нить, благодаря которой устанавливается связь и преемственность поколений.

Наследие прошлого, традиции, обычаи, язык, семья, жизненный уклад и праздники – это все то, что олицетворяет культурно-генетический код нации. Это историко-культурные основы, складывающиеся веками. Мы помним времена, когда каждый молодой казах считал своим долгом двумя руками поздороваться со старшими. Когда наши бабушки и прабабушки, в своих белоснежных кимешеках пекли нам лепешки у огня, а мы ели их еще горячими с ароматным, только что сбитым маслом. Мы помним времена, когда молодая казашка, выходя замуж, помимо основных обязанностей, должна была справиться с еще одной непростой задачей: каждому старшему члену семьи мужа она должна была придумать новое имя - обряд имел название "Ат тергеу". В древности считалось, что женщина-мать одной рукой качает колыбель, а другой рукой правит миром. То есть, она могла быть хорошей домохозяйкой, матерью, но в то же время правильно направить мужа, дать ему верные советы. Раньше мужчины обращались за хорошим советом к своей жене, матери, бабушке.

Сейчас, некоторые традиции казахского народа, формировавшиеся на протяжении тысячелетий, забыты, и только в наших силах их возродить. Но, справедливости ради нужно отметить, что большинство из них соблюдаются, уже молодым поколением по сей день. Прекрасны обычаи и традиции казахов, пришедшие из глубины веков. То, что "заложено" в наших генах, можно сказать, это уважение старших, почитание старейшин, трепетное отношение к младшим, особенное уважение к матери и отцу.

Но конечно, некоторые традиции и обычаи адаптировались к условиям современности. Сейчас, например, проводят "қыз ұзату тойы" (проводы невесты) с выдуманными обрядами: "белая дорожка" с лепестками роз, слова напутствия, уход молодых до полуночи и т.д. А в прежние времена сваты забирали невесту рано утром, с восходом солнца – символом нового дня, новой жизни. За день до этого она обходила всех родственников с песней-причитанием "сыңсу" – прощалась с ними. Сегодня сохранились обычаи, связанные с вступлением в брак, такие как "құда түсу", "құдалық", который и сейчас обязательно проводится в очень теплой, душевной атмосфере, с песнями и подарками. А чтобы угостить и удивить родственников на женитьбе готовилось калорийное блюдо, поднимающее иммунитет и придающее силы. Тонкерме – это национальный десерт, который сегодня готовят в современной подаче. Также в современном мире широко распространены традиции и обычаи, связанные с рождением и воспитанием ребенка. Они также подстроились по современные реалии. А помните прекрасный обычай "Ауыз тию"? По этому обычаю гость должен выпить чай или отведать предложенное угощение в доме, в который пришел. "Ауыз тию" дословно переводится с казахского как "пригубить". Обычай соблюдается и по сей день, причем отказ от угощения едой может обидеть хозяина дома.

Обряды, обычаи и традиции казахского народа многочисленны и отличаются невероятным разнообразием. Более того, сейчас, в период 21 века, их становится все больше. Ведь современный Казахстан проходит через национальное возрождение.

Однако, есть и те, что необходимо оставить в прошлом. Среди них средневековый обычай – похищение невесты. К сожалению, практика насильственной женитьбы имеет место быть и в современном Казахстане. Помимо того, что у нас сохраняется данный свадебный обряд, он еще преподносятся некоторыми казахстанцами, как нечто ценное и святое. Обычай уплаты калыма за невесту в своем истинно старинном проявлении, на мой взгляд, тоже должен остаться в прошлом. Хотя он сейчас и трансформировался, и вместо скота в качестве калыма отдают деньги. Однако, многие социологи считают, что некоторые древние обычаи у нас возрождаются в новых обличьях, и в принципе, ничего в этом плохого нет. Таким образом, во многих регионах данный обычай настолько видоизменился, что скорее по факту похож на подарки родственникам невесты.

Резюмируя, хочу отметить, что традиции и обычаи казахского народа передавались из поколения в поколение. И в любом случае, разные поколения должно что-то объединять в не зависимости от того, в каком мире мы живем сегодня. Традиции и обычаи – это ритуалы, которые повторяются регулярно. Как правило, их соблюдают внутри семьи, и это позволяет объединить всех родственников общим настроением, тем, что действительно может связывать разные поколения.

В более обширном понимании традиции и обычаи – это громаднейший пласт, благодаря которому у нас в государстве есть опора. А как мы знаем, без опоры на прошлое, не может быть будущего. Нужно пользоваться теми опытом и знаниями, которые нам оставили наши предки, стараться не растерять с годами, а только умело их преумножать, заботясь о поколении будущих представителей казахского народа.

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