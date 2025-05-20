Обновлены правила формирования перечня казахских традиций и обычаев

Приказом министра культуры и информации от 13 мая 2025 года внесены изменения в Правила ведения Национального перечня элементов нематериального культурного наследия (НКН), сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции и изменен заголовок документа – "Правила формирования и ведения Национального перечня элементов нематериального культурного наследия".

Национальный перечень представляет собой список культурных ценностей народа Казахстана, отражающих обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, также связанные с ними инструменты, предметы, передаваемые из поколения в поколение.

К нематериальным культурным ценностям относятся следующие элементы:

устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя НКН;

словарный фонд казахского языка;

исполнительские искусства;

обычаи;

обряды;

празднества;

знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;

знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.

Целью формирования и ведения Национального перечня является обеспечение жизнеспособности элементов нематериальных культурных ценностей, включая сохранение, защиту, документирование, идентификацию и популяризацию среди широких слоев населения, а также повышение роли в их возрождении.

Порядок формирования и ведения перечня

Формирование и ведение Национального перечня осуществляет Министерство культуры и информации РК на казахском, русском и английском языках.

Национальный перечень формируется на основании заявок с необходимыми сведениями об элементе НКН, поступивших от физических и юридических лиц, занимающихся изучением культурных ценностей.

При формировании Национального перечня уполномоченный орган не менее чем за 30 календарных дней до начала приема заявок размещает на своем интернет-ресурсе объявление о приеме заявок для включения в Национальный перечень.

Физические и юридические лица, занимающиеся изучением культурных ценностей, для включения в Национальный перечень направляют в уполномоченный орган заявку на бумажном и электронном носителе на электронный адрес: NKN-Perechen@gmail.com по форме, с обязательным приложением фотографий, видео- или аудиоматериалов элемента НКН (для демонстрации).

Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня поступления заявки направляет материалы членам постоянно действующей комиссии по вопросам культуры, созданной при министерстве, для получения решения рекомендательного характера по включению в Национальный перечень.

Члены комиссии после получения заявок в течение 10 рабочих дней рассматривают и анализируют сведения об элементе на предмет определения значимости и преемственности, а также применения элемента НКН этносами, группами или отдельными лицами на территории Казахстана, которые признают его частью своего культурного наследия.

Рекомендация по определению элемента НКН для внесения в Национальный перечень принимается открытым голосованием на заседаниях комиссии, созданной при уполномоченном органе в сфере культуры, в состав которой входят видные деятели, ученые и эксперты, а также представители творческих объединений в области истории, культуры и искусства.

На основании рекомендации комиссии уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней вносит элементы НКН в Национальный перечень.

Каждому элементу НКН присваивается регистрационный номер.

Утвержденный Национальный перечень размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа на казахском, русском и английском языках.

Приказ вводится в действие с 30 мая 2025 года.

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