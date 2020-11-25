Умер Диего Марадона

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет, сообщает zakon.kz.

Как пишет спортивный портал ESPN, FIFA называла его наряду с бразильцем Пеле "игроками века".

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. Сегодня сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за "Барселону" (1982 - 1984) и "Наполи" (1984 - 1991). В 1986 году он стал чемпионом мира и получил "Золотой мяч" как лучший игрок турнира. Также он был тренером сборной Аргентины (2008 - 2010). Он член Зала славы итальянского футбола в номинации "лучший иностранный игрок".

Правительство Аргентины объявило в стране трехдневный траур.

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