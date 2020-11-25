Горячие новости
Читайте также

Умер Диего Марадона

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.

Фото : NewsBytes25 ноября 2020, 22:31

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет, сообщает zakon.kz.

Как пишет спортивный портал ESPN, FIFA называла его наряду с бразильцем Пеле "игроками века".

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. Сегодня сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за "Барселону" (1982 - 1984) и "Наполи" (1984 - 1991). В 1986 году он стал чемпионом мира и получил "Золотой мяч" как лучший игрок турнира. Также он был тренером сборной Аргентины (2008 - 2010). Он член Зала славы итальянского футбола в номинации "лучший иностранный игрок".

Правительство Аргентины объявило в стране трехдневный траур.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты