Минздрав опубликовал новые данные по коронавирусу в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 128 400 случаев, из них:

в городе Алматы - 15802(+77),

в городе Нур-Султан - 15762(+77),

в ВКО - 15741 (+164),

в Атырауской области - 11571(+14),

в Карагандинской области - 11009(+19),

в ЗКО - 7871(+37),

в СКО - 5950(+114),

в Павлодарской области - 5910(+110),

в Алматинской области - 5605(+30),

в городе Шымкент - 5345(+11),

в Костанайской области - 4975(+63),

в Акмолинской области - 4836(+75),

в Жамбылской области - 4366(+14),

в Туркестанской области - 3468(+2),

в Актюбинской области - 3469(+7),

в Мангистауской области - 3431(+3),

в Кызылординской области - 3289(+3).

За прошедшие сутки в Казахстане 474 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов

Акмолинская область - 15

Актюбинская область - 2

Алматинская область - 9

Атырауская область - 2

Восточно-Казахстанская область - 98

Западно-Казахстанская область - 4

Карагандинская область - 15

Костанайская область - 23

Павлодарская область - 73

Северо-Казахстанская область - 229

Туркестанская область - 4

Итого выздоровевших в Казахстане - 114821.

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