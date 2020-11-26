Минздрав опубликовал новые данные по коронавирусу в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрированы 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 128 400 случаев, из них:
в городе Алматы - 15802(+77),
в городе Нур-Султан - 15762(+77),
в ВКО - 15741 (+164),
в Атырауской области - 11571(+14),
в Карагандинской области - 11009(+19),
в ЗКО - 7871(+37),
в СКО - 5950(+114),
в Павлодарской области - 5910(+110),
в Алматинской области - 5605(+30),
в городе Шымкент - 5345(+11),
в Костанайской области - 4975(+63),
в Акмолинской области - 4836(+75),
в Жамбылской области - 4366(+14),
в Туркестанской области - 3468(+2),
в Актюбинской области - 3469(+7),
в Мангистауской области - 3431(+3),
в Кызылординской области - 3289(+3).
За прошедшие сутки в Казахстане 474 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов
Акмолинская область - 15
Актюбинская область - 2
Алматинская область - 9
Атырауская область - 2
Восточно-Казахстанская область - 98
Западно-Казахстанская область - 4
Карагандинская область - 15
Костанайская область - 23
Павлодарская область - 73
Северо-Казахстанская область - 229
Туркестанская область - 4
Итого выздоровевших в Казахстане - 114821.
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