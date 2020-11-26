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Ученые рассказали о последствиях нехватки витамина D в организме

Дефицит этого витамина может стать причиной ноющей боли в области таза, пояснице, ногах, бедрах и ребрах.

Фото : depositphotos26 ноября 2020, 08:59

Британские ученые рассказали о последствиях нехватки витамина D в организме, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом сообщает Express.

Отмечается, что дефицит этого витамина может привести к остеомаляции (системное заболевание, характеризующееся недостаточной минерализацией костной ткани). По данным медиков, на ранних этапах недуг может развиваться незаметно. Обнаружить его можно только с помощью рентгена или диагностических исследований.

Исследователи отметили, что нехватка витамина D может стать причиной ноющей боли в области таза, пояснице, ногах, бедрах и ребрах. Патология опасна для пожилых людей, поскольку это приводит к переломам и остеопорозу.

Ранее исследователи из Медицинской школы Бостонского университета выяснили, что среди зараженных коронавирусом пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше тяжелых случаев и летальных исходов. Достаточность витамина D может помочь предотвратить такие осложнения, как цитокиновый шторм.


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