Плюс 168 и 2 смерти - данные за сутки о коронавирусной пневмонии

За сутки от коронавируса скончались 7 человек, от пневмонии - 2.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 26 ноября предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 168 случаев заболевания. За сутки выздоровели 82 человека.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 41 595, случаев с летальным исходом - 434, всего выздоровели – 30 289 человек.

Смертность

За сутки от коронавируса скончались 7 человек, от пневмонии - 2.

С начала пандемии от коронавируса умерли 2008 человек.

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