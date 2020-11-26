Плюс 168 и 2 смерти - данные за сутки о коронавирусной пневмонии
За сутки от коронавируса скончались 7 человек, от пневмонии - 2.
Фото : Минздрав РК26 ноября 2020, 09:03
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 26 ноября предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки было зарегистрировано 168 случаев заболевания. За сутки выздоровели 82 человека.
С 1 августа зарегистрировано:
Заболевших- 41 595, случаев с летальным исходом - 434, всего выздоровели – 30 289 человек.
Смертность
За сутки от коронавируса скончались 7 человек, от пневмонии - 2.
С начала пандемии от коронавируса умерли 2008 человек.
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