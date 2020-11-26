Эксперт: Программа Nur Otan - будущее страны

Как ведущая политическая сила страны партия Nur Otan осознает важность своевременной модернизации и развития.

После завершения этапа внутрипартийных праймериз партия "Nur Otan" приступила к следующей фазе подготовки к предстоящим выборам в Мажилис VII созыва. Так, 25 ноября 2020 г. под председательством Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева состоялся внеочередной XX съезд партии "Nur Otan". Эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик прокомментировала итоги прошедшего съезда, передает zakon.kz.

Как ведущая политическая сила страны партия "Nur Otan" осознает важность своевременной модернизации и развития. Предпринимаемые партией усилия по "перезагрузке" и обновлению повестки отражают стремление "Nur Otan" своевременно решать широкий спектр актуальных вопросов, - сказала она.

Пархомчик отметила, что в ходе прошедшего съезда председатель партии Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул, что "Nur Otan" обладает "управленческим опытом и, серьезными кадровыми ресурсами", что позволяет эффективно выстраивать работу с населением страны. "Мы партия реальных дел, а значит ответственная политическая сила", - резюмировал Елбасы.

Озвученная Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках съезда партии предвыборная программа "Путь перемен: достойная жизнь каждому", получила полную поддержку со стороны Нурсултана Назарбаева. По мнению Первого Президента Казахстана "программа партии "Nur Otan" - это амбициозные, в то же время просчитанные цели и ориентиры, подкрепленные финансовыми и человеческими ресурсами", - отметила эксперт.

Представленная программа партии охватывает период до 2025 года, что предполагает потребность в полной мере учитывать весь комплекс факторов, воздействующих на динамику экономического роста, включая негативные последствия пандемии COVID-2019. Именно поэтому документ разрабатывался совместно с Правительством с учетом прошлого опыта и мировых трендов, а также принимая во внимание запросы общественности.

Выступая на прошедшем Съезде партии "Nur Otan", Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что на реализацию представленной программы в течение следующих пяти лет планируется выделить порядка 21 трлн тенге. Исходя из поставленных в рамках программы целей, данные средства будут направлены на улучшение социально-экономического самочувствия граждан Казахстана, - добавила Пархомчик.

По ее словам, для того, чтобы в полной мере гарантировать решение широкого пласта социальных проблем программа партии "Nur Otan" формировалась с учетом настроения и ожиданий казахстанцев. Закономерно, что подготовленный документ отражает приоритеты и задачи развития, обозначенные в Послании главы республики народу Казахстана.

Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев особо отметил: "Надо верить в свои силы, любить родину, делать все возможное для ее прогресса".

В данном контексте можно заключить, что усилия партии "Nur Otan" будут в первую очередь направлены на выполнение обязательств, взятых в рамках предвыборной программы, что, несомненно, отразится на повышении уровня национального благосостояния страны и всех её граждан, - резюмировала она.

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