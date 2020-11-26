Снятие отпечатков пальцев с 1 января - в МВД опровергли новость
В МВД отметили, что позже будет предоставлен официальный комментарий.
Фото : itc.ua26 ноября 2020, 10:45
В МВД РК прокомментировали вызвавшую резонанс новость о том, что с 1 января 2021 года казахстанцы в обязательном порядке будут сдавать отпечатки пальцев при получении удостоверения личности, передает zakon.kz.
В ведомстве сообщили, что информация "С 1 января 2021 года казахстанцев обяжут сдавать отпечатки пальцев" - устаревшая.
Интервью с представителем Комитета миграционной службы МВД было записано корреспондентом 22 октября. Позднее было принято решение о переносе сроков введения в действие данной процедуры, - сказано в сообщении.
В МВД отметили, что позже будет предоставлен официальный комментарий.
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