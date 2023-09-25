Когда начнут снимать отпечатки пальцев у всех казахстанцев

Об обязательной дактилоскопии, которую введут в Казахстане с 1 января 2024 года, рассказали в МВД, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил на брифинге 25 сентября старший инспектор Комитета миграционной службы МВД РК Нуржан Джанабаев, дактилоскопия позволяет сохранять данные об уникальном строении папиллярных узоров пальцев рук.

"Обязательная дактилоскопическая регистрация начнется в нашей стране с 1 января 2024 года. Дактилоскопической регистрации подлежат все граждане Республики Казахстан и постоянно проживающие в Республике Казахстан иностранцы, кроме детей в возрасте до 12 лет. Дети в возрасте от 12 до 16 лет подлежат дактилоскопической регистрации на добровольной основе". Нуржан Джанабаев

По словам Нуржана Джанабаева, снятие отпечатков пальцев будут проводить в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранцев и удостоверений лиц без гражданства.

За отказ от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 443-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

В МВД заверяют, что цель проведения дактилоскопической регистрации – это защита интересов человека, обеспечение его законных прав, сохранности здоровья и безопасности.

Начать вносить отпечатки пальцев в удостоверяющие документы в Казахстане планировали с 1 января 2023 года, но затем сроки перенесли на год.