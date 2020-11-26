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100-летний старик курит, пьет и не беспокоится о том, что ест

Он до сих пор выкуривает пачку сигарет в день. Вредную зависимость он приобрел около 80 лет назад.

Фото : Lad Bible26 ноября 2020, 11:11

Житель Китая Чжан Кеминь в начале этого года отметил свое 100-летие. Дедушка утверждает, что всю свою жизнь курил, пил и не беспокоился о том, что он ест, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Свой юбилей он отметил 27 июня. Сейчас долгожитель живет в доме с пятью поколениями семьи.

Чжан рассказал, что до сих пор выкуривает пачку сигарет в день. Вредную зависимость он приобрел около 80 лет назад.

100-летний мужчина все еще любит выходить на улицу и гулять. В непогоду он сидит дома и смотрит телевизор. Несмотря на такой возраст, старик признался, что он испытывает единственную проблему - со слухом. Членам семьи приходится кричать, чтобы он их услышал.

Чжан Кемин рассказал, что ушел из дома в возрасте 15 лет и начал работать подмастерьем в магазине. После женитьбы он стал фермером и подрабатывал бухгалтером.

Сын Кемина рассказал, что за отцом не требуется уход, который необходим людям в его возрасте.


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