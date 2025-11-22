80-летняя автоледи ловит на себе удивленные взгляды казахстанцев

Пенсионерка из Шымкента Фатима Нургалиевна уже 12 лет за рулем и до сих пор вызывает удивление у окружающих, сообщает Zakon.kz.

Фатима Нургалиевна научилась водить машину в 64 года, передает "Седьмой канал". Сейчас она ездит не только по Шымкенту, но и в отдалённые районы области. Достигнув 80-летнего возраста, пожилая женщина по-прежнему уверенно управляет авто и даже сама отвозит машину в ремонт, если та ломается.

"Водить меня научил муж. И вот уже 12 лет я за рулем. Как и многие водители, иногда люблю полихачить. Как-то ехала из Кызылорды, а сейчас же везде дроны, немного превысила скорость и меня сразу же остановили полицейские", – поделилась пенсионерка.

Фатима Нургалиевна признается, что без поездок на машине чувствует себя некомфортно, хотя бы раз в день, но старается куда-то съездить. Причем, даже отучившись в автошколе и получив водительское удостоверение, очень долго не решалась выехать на дорогу. А когда все же села за руль, часто ловила на себе удивленные взгляды окружающих.

